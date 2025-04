VIDEO Saša Šekoranja pokazao kako kod kuće možete napraviti prekrasno uskrsno gnijezdo

Uskrs je pred vratima i vrijeme za urediti dom za blagdane. S tim na umu, jedan od omiljenih hrvatskih florista i dizajnera, Saša Šekoranja, na svom Instagramu pokazao je kako izrađuje prekrasno uskrsno gnijezdo.

- Uvijek pred Uskrs počnem raditi gnijezda koja su zapravo pletena od breze koja ima ove male plodove. Kada imam puno vremena, ovo me pletenje relaksira i opušta, a kada imam malo vremena onda me zna to i živcirati. Ali na kraju, i pticama treba da sapletu svoja gnijezda puno vremena - ispričao je tijekom izrade gnijezda.

Pri izradi je koristio brezine grane sa sitnim plodovima, kao i grane vrste vrbe, popularno zvane cica mace, te ružičasta prepeličja jaja.

Prema videu i njegovim uputama, možete i sami izraditi dizajnersku dekoraciju kojom ćete blagdanski izgled doma podići na jednu višu razinu.