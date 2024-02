VIDEO Tisuće putnika najvećeg kruzera na svijetu u Meksiku dočekali mariachi i plesači

MEKSIKO - Najveći kruzer na svijetu, Icon of the Seas, pristao je po prvi put u Quintana Roo, najistočniju saveznu državu Meksika, rano u utorak. Tisuće njegovih putnika sišlo je s broda kako bi uživali u meksičkoj luci gdje su ih dočekali mariachi i folklorni plesovi. Putnici trebaju uživati ​​u atrakcijama ovog mjesta tijekom dana da bi kasnije digli sidro i krenuli prema Cozumelu, također u meksičkim Karibima. Icon of the Seas tvrtke Royal Caribbean International isplovljava iz Miamija s kapacitetom od 8000 putnika na 20 paluba, iskorištavajući sve veću popularnost krstarenja. Međutim, skupine za zaštitu okoliša zabrinute su da će brod na ukapljeni prirodni plin — i drugi veliki brodovi za krstarenje koji će uslijediti — ispuštati štetan metan u atmosferu.

