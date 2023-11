VIDEO Veliki baloni ispunjeni helijem sastavni su dio parade za Dan zahvalnosti u New Yorku

NEW YORK Poznati lanac robnih kuća Macy's svake godine u New Yorku organizira veliku paradu za Dan zahvalnosti. Parada se održava od 1924. godine. Prolazi ulicama New Yorka, a veliki baloni ispunjeni helijem u obliku poznatih animiranih likova, mobilne platforme i limena glazba su karakteristični dio povorke i programa. Minion, Pikachu i mnogi drugi baloni spremni su već od jučer za veliku povorku koja se održava danas, a koja najviše oduševi one najmlađe