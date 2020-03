Vidi se na kilometar: 5 znakova da imate vrlo nesposobnog šefa

Ako radite u kolektivu, vjerojatno znate da niste jedini koji misle kako bi neke situacije bolje riješili od "nesposobnog šefa". Voditi tim ljudi ma koliko god on bio mali, nije lako, i to se uči. Međutim, neki ljudi tu funkciju jednostavno neće obavljati kako treba, ili će im trebati dugo vremena da se "ufuraju".

Istraživanja u SAD-u pokazuju da se tek jedna trećina radne snage osjeća u potpunosti angažirana u svojim poslovima. Podaci govore da 17 posto ljudi napušta posao zbog (lošeg) upravljanja ili općeg radnog okruženja. Zapravo, prema Jamesu K. Harteru s Gallupova instituta, ljudi u 75 posto slučajeva odustaju od posla zbog stvari na koje utječu njihovi menadžeri.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo je pet znakova lošeg menadžera, ali i načini kako će se spriječiti da zaposlenici odlaze.

1. Neiskusni su, odsutni, ili oboje

Ako je vašem šefu ovo prva visoka pozicija i nema prethodnog menadžerskog iskustva, to naravno utječe na način kako upravlja ljudima ispod sebe. Prepoznat ćete ga po tome što smanjuje komunikaciju s timom i povlači se u svoj ured. Rješenje?

Da bi se borio sa strahom od odgovornosti, vaš menadžer treba biti otvoren za povratne informacije te zadržati otvorene komunikacijske linije. Moraju biti lako dostupni da čuju što mogu bolje jer bez konstruktivne kritike neće se poboljšati.

2. Ne poštuju vaše vrijeme, možda zato što im nedostaje povjerenja

Ako su nadređeni loši prema podređenima, njihov učinak past će trostruko, istaknuo je profesor sa Sveučilišta Stanford Bob Sutton u svojoj knjizi The Asshole Survival Guide.

To je zato što nepoštovanje udara prvo na motivaciju zaposlenika. Ako vaš šef ne poštuje vaše slobodno vrijeme nakon radnog vremena, vikendom ili na odmoru, vjerojatno ćete se osjećati neinspirativno i frustrirano. Također će vam se stvoriti nepovjerenje da nikad nećete dovršiti taj posao.

Rješenje? Šefovi pod hitno moraju uvesti pravila kada niste na poslu. Na taj će vam način iskazati poštovanje.

3. Nedovoljno slušaju

Foto: Ievgen Chabanov

Možda vaš šef puno govori, ali vrlo malo sluša. Dva su razloga za to - zato što ih nije briga ili nemaju vremena za dvosmjerni razgovor. No učinkovita komunikacija znači biti u stanju artikulirati svoje potrebe, a također i saslušati potrebe drugih. Menadžer koji to ne može učiniti je neučinkovit komunikator, a samim tim i slab vođa.

Rješenje? Šefovi moraju vježbati aktivno slušanje. Ako je vremena za pravi 'brainstorming' malo, u tome im mogu pomoći upitnici koje će podijeliti zaposlenicima, kako bi dobio povratne informacije.

4. Specijalnost im je "metenje (važnih) stvari pod tepih"

Loši menadžeri uvijek nešto "muljaju" i skrivaju i nisu iskreni kad su u pitanju važne informacije koje mogu utjecati na njihove zaposlenike. U desetogodišnjoj longitudinalnoj studiji 3100 muškaraca, istraživači su otkrili da se rizik zaposlenika od angine, srčanog udara, čak smrti, povećao usporedno s radom za šefove koji strašno kontroliraju i uskraćuju informacije.

Rješenje? Da bi se borili protiv toga, menadžeri moraju uložiti veći napor u razmjeni važnih informacija i održavanju transparentnosti sa svojim zaposlenicima. Naravno, ne moraju svi znati sve, ali važno je da zaposlenici budu u tijeku sa stvarima koje ih se tiču.

5. Uzimaju zasluge za sebe

Najgore što šef može napraviti je pripisivanje zasluga sebi za rad jednog od svojih zaposlenika. U stvari, 63 posto ispitanika u jednoj se anketi složilo da je to nešto zbog čega bi razmotrili da ponude otkaz. Čak 71 posto žena požalilo se da je to najgori način na koji se šef može ponašati.

To je vjerojatno jer one vjerojatno neće preuzeti zasluge za svoju ulogu u grupnom radu u mješovitom radnom okruženju, osim ako njihovim ulogama to već nije pripisano.

Rješenje? Menadžeri se svakako moraju potruditi priznati zaposlenicima zasluge za njihov rad jer se u protivnom stvara toksična atmosfera, a nakupljeno nezadovoljstvo može eskalirati nenadanim odlascima.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Posao