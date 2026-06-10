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LUKSUZNA LJEPOTICA KOD KANFANARA PLUS+

Vila u Istri s ugođajem resorta: Sve se vrti oko ljetne kuhinje...

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Vila u Istri s ugođajem resorta: Sve se vrti oko ljetne kuhinje...
Foto: Karini studio

Natkrivena kuhinja uz bazen postala je središnje mjesto okupljanja u ovoj luksuznoj kamenoj vili kraj Kanfanara, projektiranoj za odmor, retreatove i poslovna druženja tijekom cijele godine

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Smještena u mirnom istarskom krajoliku nedaleko od Kanfanara, ova kamena vila utjelovljuje sve ono što zamišljamo kad pomislimo na luksuzni mediteranski odmor. Okružena prirodom i skrivena od pogleda, nudi privatnost, prostranost i autentičan istarski ugođaj, ali iza nje se krije mnogo više od klasične kuće za odmor.

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