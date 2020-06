Viljevac predlaže: Popularne forme ljetnih haljina u bojama

Naša dizajnerica predlaže novu kolekciju haljina, no forme su različite, od super uskih s korzet krojem do široke i lepršave, a sve krase snažni tonovi koji definiraju color-block stil

<p>Jarka crvena, šumska zelena i opojna fuksija samo su neke od boja koje za ovo ljeto, u novoj kolekciji predlaže naša dizajnerica Diana Viljevac.</p><p>- Moda govori bez riječi i zrcali sve ono što jesmo. Ova kolekcija odgovor je na nepredvidivost svega što nas okružuje i možda upozorava na prolaznost vremena. Ženama želim poručiti da probude romantičarku u sebi, razvesele je haljinom u najljepšim tonovima, predstave se svijetu onako kako žele i uživaju u budućnosti bez straha - poručila je Viljevac.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Eko nakit</p><p>Osim snažne roze, tu je i ona baby varijanta, više pastelna, koja se slaže s modnim dodacima u nekim drugim, jačim tonovima. Krojevi su dinamični, naglašavaju ženstvenost.</p><p>Zen boja, slavna zelena, ima niz super nijansi, od blijede i pastelne, do one snažne, koju Viljevac predlaže u kombinaciji sa snažnom plavom.</p><p>Crvena paleta je fantastična - od moćne koraljne do one ultimativne rumene, koja privlači pogled i definitivno laska svakoj silueti.</p>