Vinka (70) po buri i hladnoći tegli drva po Biokovu: Ako ne znaš uprtiti drva, ne znaš živjeti

U zabiokovskim selima gdje zime znaju biti oštre, a vjetrovi jaki, temperature zraka ovih su se dana naglo s tridesetak, koliko je bilo prije desetak dana, spustile na svega sedam stupnjeva Celzijevih u jutarnjim i večernjim satima. Drva kao ogrjev još su, unatoč modernim mogućnostima grijanja obiteljskih kuća, za mnoge jedini način grijanja. Stariji stanovnici pamte godine u kojima su im rujanski i listopadski dani unaprijed bili planirani za sječu drva za ogrjev. Zabiokovski puti vodili su do najudaljenijih krških terena u samom podnožju Biokova gdje se sjekla šuma kako bi se spremno dočekalo hladne zime. Teška bremena i fizički rad bili su svakodnevica zabiokovskih žena jer ako na ramenima nije bilo breme drva, bilo je vreća punih hrane za stoku.

