Virtualna aukcija 'Zaboravljena Dalmacija' - virtualni plac za one koji vole raritete i povijest

Otvaramo mali virtualni 'plac' s prodajom zanimljivih predmeta iz zbirki mojih prijatelja i kolega kolekcionara, a na zahtjev mnogobrojnih pratitelja moje instagram stranice @zaboravljena_dalmacija koji me već godinama opsjedaju molbama da tražim za njih različite zanimljivosti. Već na prvoj aukciji, koju smo otvorili u petak, 12. travnja, našle su se neke vrlo zanimljive grafike, litografije, pomorski predmeti, suveniri, pisma, prospekti, ponešto fotografija i razglednica i nekoliko zaista sjajnih' specijaliteta' koje bi svatko volio imati kod kuće i jako se veselim što sam omogućio ljubiteljima starina da pronađu za sebe neke posebnosti, kaže Igor Goleš, strastveni kolekcionar starih razglednica, pomorskih karata i dokumenata koji govore o povijesti Dalmacije, poznat po svom projektu "Zaboravljena Dalmacija".

- Aukcija nastaje kao plod popularnosti moje instagram stranice pod naslovom 'Zaboravljena Dalmacija', koja promovira Dalmaciju na jedan poseban način, ali i na krilima kolekcionarstva koje osobno toliko obožavam. S vremenom sam odlučio napraviti aukciju u kojoj bi posrednički ponudio predmete iz zbirki mojih prijatelja i kolega kolekcionara u prodaju, ali i prisilio sebe da učim više o antikvitetima – priča Igor Goleš. Dodaje kako njegov cilj pritom nije imati strogo profesionalnu, komercijalnu aukciju sa stotinama predmeta, već mali i simpatični virtualni plac na kojem će ljudi koji dijele sličnu strast prema rijetkim i zanimljivim predmetima iz povijesti moći pronaći zanimljivosti za sebe ili svoje najdraže i putem aukcije se natjecati za osvojiti ih.

Goleš u tome vidi i dodatnu priliku za populariziranjem kolekcionarstva te otkrivanje novih podruma, tavana i sličnih kutaka u koje bi mogao zaviriti prije nego ih vlasnici raščiste i pobacaju stvari, nerijetko uopće ne razmišljajući o tome da bi se u hrpi onoga što žele odbaciti mogli skrivati i neki kolekcionarski iznimno vrijedni predmeti, na kojima, usput rečeno, mogu nešto i zaradit. Pritom treba imati na umu da pravog kolekcionara može zanimati baš sve. Tako je i ponuda na prvom virtualnom placu prilično raznolika.

- Bit će tu sasvim običnih stvarčica, poput igračaka starih 40-50 godina, do najozbiljnijih umjetnina, a iznad svega veselilo bi me kad bi mi se javljali neki ljudi koje još ne poznajem, a kod kuće imaju razne zanimljivosti. Taj istraživački rad je ono što najviše volim i nadam se da će mi aukcija otvoriti vrata tih nekih skrivenih svjetova – priča Goleš. Dodaje kako je zaista nevjerovatno koliko mu se nepoznatih ljudi javilo kroz sve ove godine koliko gradi 'Zaboravljenu Dalmaciju', koji u tišini i anonimnosti prikupljaju različite artefakte iz povijesti Dalmacije, ali i šire.

- Nekad se čovjek šokira kad vidi što se sve može pronaći po tim privatnim zbirkama. Na primjer, zadnje što sam imao priliku je Tizianovo ulje na platnu, za koje nitko iz muzejske, galerijske i kolekcionarske struke u Hrvatskoj nema pojma da postoji! - kaže kolekcionar.

Među 'zanimljivijim' izlošcima na prvoj aukciji Zaboravljena Dalmacija svakako se ističe skulptura mramorne Bogorodice iz 18. stoljeća, koju je vjerojatno napravio majstor kipar Francesco Cabianca, koja je ujedno i najskuplji predmet koji će biti ponuđen, s početnom cijenom od 12.000 eura.

- Kupci će ovog puta moći licitirati i za pisma velikih hrvatskih slikara Vlaha Bukovca i Celestina Medovića, koja su naravno vlastoručno potpisana. Jedan čovjek mi je čak donio i navijačku zastavu Hajduka iz 1970-tih, koja je bila kod čuvenog hajdukovog golmana Vladimira Beare, koju je on osobno potpisao i darovao prijatelju nedugo prije smrti. Drugi prijatelj mi je donio prekrasno Građansko priznanje Dubrovačke republike iz 18 st. koje kod sebe ima nekoliko desetljeća, što je dokument koji nemaju ni mnoge muzejske institucije. No, meni osobno čini se da je među posebnim dokumentima posebno zanimljiv onaj zadarski: Osuda na smrt Ivana Kutlače iz 1844. godine, tiskana na četiri stranice, na kojima se opisuje kako je došlo do ovog događaja. Nevjerojatno je da su takve stvari uopće sačuvane i poseban je gušt iščupati ih iz ruku ljudi kojima nisu od presudne važnosti i ponuditi na tržište. Vjerujte, postoje mnogi koji ih jedva čekaju kupiti – priča Igor s puno žara.

Aukcije će se, kaže, najvjerojatnije održavati dva puta godišnje, s tim da bi svaka trajala po mjesec dana, i otvorena je baš svima, odnosno ideja nije okupljati isključivo kolekcionare kojima je glavna ili jedina inspiracija Dalmacija, ili samo one koje zanimaju povijesne karte, dokumenti i umjetnine.

- Svi moji prijatelji kolekcionari kažu da sam je trebao nazvati 'zaboravljeni svemir', jer poznavajući mene, znaju da će s vremenom na njoj biti svakojakih predmeta koji ljude mogu veseliti, ne samo iz Dalmacije, već mnogo šire. Ipak, odabrao sam joj ime 'Zaboravljena Dalmacija' jer sam već poznat po tom pseudonimu i mnogi znaju da iza njega stoji kolekcionarska i strastvena priča, zaključuje Igor.

Pod tim su imenom dosad izašla četiri izdanja monografija iz serijala 'Zaboravljena Dalmacija' i zaživio je blog u sklopu kojega Goleš povremeno piše priče o posebnim razglednicama, kartama, predmetima i ljudima koje je u potragama za tim blagom upoznao. Njegova web stranica i blog Zaboravljena Dalmacija su mjesto na kojem se i javljaju mnogi potomci naših Dalmatinaca sa svih strana svijeta, da bi se raspitivali o raznim stvarima iz domovine svojih očeva ili djedova.

- Svašta me traže, od povezivanja s potomcima, do informacija iz povijesti, o starinama, kupnje starih predmeta iz Dalmacije, itd. Sva ta komunikacija s dijasporom je dovela do toga da sam intenzivno počeo proučavati fenomen iseljavanja Dalmatinaca i Hrvata kroz 19 i 20.st te započeo rad na knjizi o toj temi, ali to je neka nova priča - zaključuje Goleš.

Vrijedi i samo 'zaviriti' u zbirku radi opisa koji govore o povijesti

Aukciju možete pratiti na stranici aukcije.zaboravljenadalmacija.hr, koja je već aktivna. Oni koji žele dati ponudu za neki od predmeta trebaju se registrirati, no bez obzira na to hoćete li se natjecati, svi mogu pogledati što se nudi i pročitati zanimljive opise predmeta, kroz koje možete doznati i djelić povijesti.