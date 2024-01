Gitare frontmena Dire Straitsa na aukciji: Vrijednost do 7000 e

Britanski glazbenik i bivši frontman grupe Dire Straits, Mark Knopfler rasprodaje veliki dio svoje kolekcije gitara na aukciji u Londonu, a dio prihoda ide u dobrotvorne svrhe.

Kolekcija, koja uključuje neke od najznačajnijih gitara iz Knopflerove 50-godišnje karijere, izložena je u aukcijskoj kući Christie's prije prodaje 31. siječnja.

- To je prekrasna kolekcija od 122 predmeta Marka Knopflera koja obuhvaća cijelu njegovu karijeru ... - rekla je za Reuters Kerry Keane, stručna savjetnica aukcijske kuće za glazbene instrumente.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Crvena Schecter Telecaster gitara iz 1983. koja je korištena za snimanje hita Dire Straitsa "Walk of Life" i koja je u popratnom glazbenom videu procijenjena je na 4000 do 6000 funti (4669 do 7000 eura).

Foto: Grgur Žučko/Pixsell

Reizdanje gitare Gibson Les Paul Standard '59 iz 1983. korišteno za pjesmu "Money for Nothing", koja sadrži jedan od najpoznatijih Knopflerovih gitarskih rifova, procijenjeno je na 6000 do 8000 funti.

Christie's je priopćio da će originalna verzija Gibsona Les Paul iz 1959. koju je Knopfler koristio za nastupe u 2000-ima vjerojatno postići najveću prodajnu cijenu, s procjenom od 300.000 do 500.000 funti.

- To je doista poseban vintage instrument koji je sam po sebi, bez veze s Markom Knopflerom, vrlo vrijedan - rekla je Amelia Walker, stručnjakinja aukcijske kuće za privatne i kultne zbirke, koja vodi prodaju. Za obožavatelje Dire Straitsa koji nemaju toliko novaca, ima i drugih predmeta, među kojima je balalajka procijenjena na 300 do 500 funti.

Foto: Grgur Žučko/Pixsell

