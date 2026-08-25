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Prevencija melanoma

Više od 3.000 ljudi besplatno pregledalo kožu u velikoj javnozdravstvenoj akciji

Piše 24sata,
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Više od 3.000 ljudi besplatno pregledalo kožu u velikoj javnozdravstvenoj akciji
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Ovogodišnja inicijativa obuhvatila je čak 19 gradova diljem Hrvatske, čime je još veći broj ljudi dobio priliku besplatno i bez naručivanja obaviti pregled ključan za prevenciju i pravovremenu dijagnostiku

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U četrnaestom izdanju dm-ove inicijative 'Zaštiti se… i uživaj na suncu', koje je nakon više od tri mjeseca završilo u nedjelju 23. kolovoza u Dubrovniku, besplatni dermatološki pregled obavilo je 3.059 ljudi. Dermatolozi su na daljnje preglede uputili 430 ljudi, odnosno svaku sedmu pregledanu osobu, čime je potvrđena važnost pristupačnih pregleda, ali i kontinuiranog podizanja svijesti o važnosti prevencije.

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- Melanom je jedan od najzloćudnijih tumora kože, koji možemo uspješno liječiti kad je otkriven u ranom stadiju. Uz odgovorno ponašanje na suncu i redovitu zaštitu od Sunčevog zračenja, iznimno je važno redovito provoditi samopregled kože te obratiti pozornost na svaku novonastalu ili atipičnu promjenu koja mijenja izgled, boju ili veličinu. Pravovremeni dermatološki pregled može omogućiti rano otkrivanje oboljenja, kada su izgledi za potpuno izlječenje najveći - izjavila je izv. prof. dr. sc. Marija Buljan, spec. dermatologije i venerologije, subspecijalistica dermatološke onkologije.

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Ovogodišnja inicijativa obuhvatila je čak 19 gradova diljem Hrvatske, čime je još veći broj ljudi dobio priliku besplatno i bez naručivanja obaviti pregled ključan za prevenciju i pravovremenu dijagnostiku.

Foto: PROMO

- Tijekom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj prevencija je bila u fokusu brojnih dm-ovih aktivnosti jer vjerujemo da je ona temelj očuvanja zdravlja. „Zaštiti se… i uživaj na suncu“ jedna je od naših najdugovječnijih inicijativa u čija smo prethodna dva izdanja inicijative zabilježili porast broja ljudi upućenih na daljnje preglede, što nas je potaknulo da ove godine preglede organiziramo u do sad najvećem broju gradova. Ovogodišnji odaziv potvrdio je da ljudi prepoznaju važnost preventivnih pregleda, a drago nam je da udio pregledanih osoba koje su dermatolozi uputili na daljnje preglede ove godine nije rastao - izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

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Od prvog izdanja inicijative, održanog 2011. godine, besplatnim pregledima pristupilo je više od 23.100 građana, a dermatolozi kontinuirano naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Briga o zdravlju kože ne završava s ljetom, već bi trebala biti dio svakodnevnih navika tijekom cijele godine.

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