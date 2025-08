Više od začina: Ulje origana pomaže kod mnogih tegoba, a evo kako se pravilno koristi

Ulje origana dobiva se destilacijom lišća i cvjetova divljeg origana i bogato je aktivnim spojevima poput karvakrola i timola. Upravo oni daju ulju moćna antibakterijska, protugljivična i protuupalna svojstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:58 STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

- Kad kapneš kap-dvi tog ulja, bakterije se mole. Grlo se otvara kao da ti je Gospa prošaptala: “Ajde, pjevaj.” A trbuh… trbuh ti kaže: “A di si bija cili život, kralju?” - napisao je Dida Zvonko Travar koji stoji iza Instagram profila @dida_zvonko_travar_s_velebita gdje dijeli savjete o prirodnim saveznicima za zdravlje.

Ulje origana ima brojne zdravstvene moći koje vam mogu pomoći u različitim tegobama. Ako vas muče bolovi i upale u zglobovima ili natečene vene, ulje origana može djelovati protuupalno i ublažiti neugodne simptome poput bolova i oteklina. Osim toga, ukoliko imate problema s probavom i osjećate stalni osjećaj težine u trbuhu, ovo ulje može stimulirati probavne procese te pomoći u borbi protiv bakterija koje remete ravnotežu vaše crijevne flore.

Foto: 123RF

Za one koji se bore s lošim zadahom ili žele održavati dobru oralnu higijenu, ulje origana je izvrsno prirodno sredstvo. Djeluje kao antiseptik, uklanja neugodan zadah i može spriječiti razvoj karijesa i upalu desni. Također, ulje origana je snažan saveznik u jačanju imuniteta i borbi protiv raznih bakterija, gljivica i virusa. Može se koristiti za potporu kod urinarnih infekcija, bronhitisa, gljivičnih oboljenja i drugih zdravstvenih tegoba.

Kod vanjske primjene, ulje origana treba razrijediti s maslinovim ili kokosovim uljem, jedna kap ulja origana na jednu do dvije kapi nosača ulja bit će dovoljna. Tako pripremljeno ulje možete nježno nanijeti na kožu, posebno na mjesta s upalama ili aknama. Za oralnu higijenu preporučuje se natopiti četkicu ili pamučni štapić razrijeđenim uljem i lagano protrljati zube i desni.

Foto: 123RF

Kada se koristi oralno, ulje origana treba piti razrijeđeno u žlici maslinovog ulja ili jogurta. Početna doza je tri puta po jedna kap dnevno tijekom prvog tjedna, a zatim se može postupno povećavati do tri puta po tri kapi dnevno, maksimalno do devet do dvanaest kapi dnevno. Važno je praviti pauze u upotrebi i ne koristiti ulje bez konzultacije sa stručnjakom, osobito ako imate specifične zdravstvene probleme.