Više štete nego koristi: 9 navika u čišćenju kojih se treba riješiti

Ponekad je očito kada nešto čistite na pogrešan način. No ponekad to shvatite tek kada se dogodi problem, poput oštećenja doma ili čak narušenog zdravlja. Dobra vijest? Ispravljanje loših navika često vam zapravo štedi vrijeme i novac. Evo na što biste trebali obratiti pažnju u svojoj rutini čišćenja
Goodbye germs and bacteria. Cropped shot of an unrecognizable woman using cleaning detergent to clean her kitchen at home.
1. Korištenje previše sredstava za čišćenje. Pretjerano korištenje proizvoda može biti skupo i čak pridonijeti onečišćenju zraka u zatvorenim prostorima. Preporučujemo da se držite osnovnih sredstava, poput onih za drvo, nehrđajući čelik i višenamjenskih sredstava, kako biste smanjili negativan utjecaj na okoliš. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
