Visoka temperatura, slabost i suhi kašalj koji može pratiti bol u prsima znaci su upale pluća

Povišena temperatura, opća slabost i osjećaj da se jako zamaramo kod nekih uobičajenih svakodnevnih zadataka, kao i suhi, neproduktivni kašalj, ponekad uz bol u prsima, glavni su znakovi upale pluća. Kašalj se nerijetko pogoršava kad legnemo u krevet da bismo se odmorili, a ako ti simptomi ne prolaze u roku od tri do pet dana, ili se čovjek osjeća još gore, to je osnova za sumnju u upalu pluća i treba se javiti liječniku, kaže obiteljski liječnik dr. Mladen Prlina iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici u Čakovcu spasili bebu pozitivnu na Covid

- Imali smo dosta pacijenata sa simptomima upale pluća u zadnje vrijeme među onima koji su se oporavljali od Covid-19, jer virus korone ostavlja posljedice na plućima. Ima ih i sada, jer Covid još traje, no ipak nešto manje - dodaje.

Kaže kako se već kod pregleda tijekom kojeg liječnik 'posluša' pluća stetoskopom može postaviti sumnja na upalu, jer se čuju šumovi dok pacijent diše. Ako i krvne pretrage pokažu da postoje znakovi upale, obično se napravi i RTG, kako bi se dijagnoza potvrdila. Liječenje se u većini slučajeva provodi antibioticima, osim kod virusnih upala pluća, kod kojih se primjenjuju antivirusni lijekovi.

- Preporučljivo je ostati nekoliko dana doma. To ne znači da ćete obavezno biti na bolovanju, jer to ovisi i o tome kakav posao čovjek radi. Mnogi danas mogu raditi i od kuće, pa mogu odraditi ono to moraju i samo si uzeti malo više vremena za odmor - kaže dr. Prlin.

Upala pluća obično je posljedica nekih respiratornih infekcija, a češće se javlja kod ljudi sa slabijim imunitetom, dakle starijih ljudi i jako male djece, kod koje imunitet još nije razvijen, kao i kod ljudi koji boluju od nekih kroničnih bolesti, odnosno koriste lijekove koji suzbijaju imunitet. Treba imati na umu da simptomi kod starijih osoba mogu biti jače izraženi, te da se mogu javiti i neki atipični simptomi, poput konfuznog ponašanja koje se ne može objasniti drugim uzrocima.

