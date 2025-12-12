Vizažisti: 'Ovih 16 stvari morate imati ako želite izgledati mlađe'

Svi žele znati tajnu mladolikog i blistavog izgleda bez sati provedenih ispred ogledala. Profesionalni vizažisti otkrivaju ključne proizvode koji mogu vizualno „vratiti vrijeme unatrag“
1. Svjetloreflektirajući ili „dewy“ puder.
Mat puderi mogu naglasiti bore i učiniti kožu beživotnom. Formule koje reflektiraju svjetlost vraćaju dimenziju licu i daju mladenački sjaj. Zamislite prirodni sjaj dječje kože, upravo to želite postići pravim odabirom pudera.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
2. Hidratantni primer.
Dobra podloga čini veliku razliku kada želite da vaša koža izgleda punije i svježije. Hidratantni primeri zaglađuju sitne linije i stvaraju savršenu bazu za nanošenje šminke.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Lagani, hidratantni korektor.
Teški korektori su neprijatelj mladolikog izgleda. Uvlače se u borice i naglašavaju područja koja želite prikriti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Korektor u boji (posebno breskvasti za podočnjake).
Tamniji podočnjaci mogu dodati godine brže od gotovo bilo čega drugog. Korektori u boji neutraliziraju podtonove prije nanošenja korektora, pa je potrebno manje proizvoda.
| Foto: e.l.f.
5. Kremasto rumenilo. Sjećate se prirodnog rumenila koje ste imali dok ste bili mlađi? Kremasta rumenila stvaraju upravo taj efekt, nježan, prirodan sjaj iznutra, kakav praškaste formule teže postižu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Kremasti bronzer ili kontura.
Puderasti bronzeri mogu izgledati blatnjavo i naglasiti pore i borice. Kremasti bronzeri se besprijekorno stapaju s kožom, dodajući toplinu i dimenziju bez oštrih linija.
| Foto: 123RF
7. Fino mljeveni prozirni puder za setiranje.
Setiranje šminke je važno, ali pogrešan puder može odmah postarati lice. Fino mljeveni transparentni puderi fiksiraju šminku bez dodavanja teksture ili naglašavanja linija.
| Foto: 123RF
8. Suptilan highlighter (kremasti ili tekući).
Previše sjajni ili gliteri highlighteri mogu naglasiti teksturu kože i učiniti je starijom. Suptilni, fino mljeveni highlighteri u kremi ili tekućini hvataju svjetlost nježno i laskavo.
| Foto: 123RF
9. Fiksator u spreju.
Fiksator u spreju tajno je oružje vizažista kada žele da šminka izgleda poput prave kože. On „stopi“ sve slojeve šminke, uklanja praškasti izgled i daje svjež, tek nanesen sjaj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Gel za obrve za podignut i puniji izgled.
Punije i podignute obrve mogu trenutno vizualno oduzeti nekoliko godina. Kako starimo, obrve prirodno postaju rjeđe i opuštenije, što može učiniti da izgledamo umornije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. Uvijač za trepavice.
Ovaj jednostavan alat može djelovati staromodno, ali je ključan za mladolik izgled očiju. Uvijene trepavice otvaraju pogled i čine oči većima i budnijima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Maskara za produljivanje trepavica (ne pretjerano voluminozna).
Zgrušane, teške maskare mogu opteretiti trepavice i vizualno smanjiti oči. Formule za produljivanje zasebno obavijaju svaku trepavicu i pružaju efekt lepršavih, mladolikih trepavica bez dodatne težine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. Neutralna, nježna sjenila (mat ili satenska).
Sjenila s previše sjaja mogu naglasiti naboranu kožu kapaka i skrenuti pozornost na teksturu umjesto na oči. Nježne neutralne nijanse u mat ili blagom satenskom finišu stvaraju dubinu i dimenziju bez naglašavanja nepravilnosti.
| Foto: 123RF
14. Olovka za usne u nude ili nježnoj rozoj nijansi.
Olovka za usne nije samo za sprječavanje razlijevanja ruža, ona je moćan alat protiv vidljivih znakova starenja. S godinama usne gube definiciju i punoću.
| Foto: 123RF
15. Hidratantni ruž ili tonirani balzam.
Suhi, mat ruževi naglašavaju linije i čine usne tanjima. Hidratantne formule sa suptilnim sjajem održavaju usne punijima, zdravijima i mlađima.
| Foto: 123RF
16. Sjajilo za usne.
Strateška kap sjajila u sredini usana stvara trenutačni efekt punijih usana. Zahvaljujući reflektiranju svjetlosti, usne izgledaju trodimenzionalno i mladenački, oponašajući prirodnu punoću.
| Foto: 123RF