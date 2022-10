Vizualno moćne: Hit torbice otkrivaju vrlo glamurozno lice

Ove kreacije nisu samo za navečer, jer dizajneri smatraju da se lijepo počastiti stilskim delicijama od jutra do mraka. Naime, nekada su ove forme bile gotovo isključivo vezane za večernje kolekcije, no danas, kad je jedan od modnih stilova i minimalizam devedesetih, one su baš dobro osvježenje.

Štoviše, imat ćete 2 u 1 jer i predvečer ove su male torbe pun pogodak. Krase ih kristali, sjajna metalik eko koža, lanci, motivi koji se sjaje.

Predivno izgledaju na neki casual baloner, ali i malu večernju haljinu jarkog tona. Pomalo se ovime dizajneri inspiriraju i osamdesetima, kad je kič bio zakon, bilo je važno odijevanjem pokazati stanje novčanika. Pa je ovaj stil postao hit, no danas su nam slične kreacije vrlo dostupne, ekonomski isplative, novo doba voli tu igru modnih elemenata iz raznih dekada.

Kreativnost se ističe na malim stvarima, ove su torbice skromne u dimenzijama te ujedno snažne stilski, vizualno. Imaju kratke ručke ili one duže, ukrašene remenjem, biramo po vlastitom stilu, ukusu i raspoloženju.

Forma im je jednostavna, kompaktna ili nešto mekanija, lako ih je nositi pod rukom, jer praktičnost je i ovdje zauzela stav.

Ne brinite ako su previše svečane, ove godine modni dizajneri i stilisti diljem svijeta predlažu modne dodatke koji se ističu, pozivaju nas na dnevnu igru raznim elementima. A ovako nešto oplemenit će svaki, pa i onaj najbanalniji outfit.

