Vječna spona turista i vlasnika: Kod nas ljetuju već 40 godina

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Smeđa je nova siva: Zidovi u nijansama čokolade i karamele

'Na moru u Hrvatskoj ostajemo tri mjeseca'

Peter i Roswitha na more su poveli i psa raja, koji, kako kažu, voli more, a domaćini ističu kako su s Friesovima izgradili neraskidivo prijateljstvo

Njemački turisti, bračni par Fries, punih 20 godina ljetuju kod Ive Lorencina. Ni ove godine nije ih spriječila pandemija da dođu na godišnji odmor.

- Medulin je naš drugi dom. Za sada ćemo ostati dva ili tri mjeseca, nakon čega odlazimo u Njemačku. Za razliku od drugih turista, odlazimo kući na mjesec dana i ponovno se vraćamo u listopadu. Sviđaju nam se Medulin i naš domaćin, kojeg poznajemo više od 20 godina. Sa sobom smo dovukli i brod jer ovdje ima mjesta na kojima ga možemo usidriti i potom uživamo u pogledu, suncu, plažama i moru.

POGLEDAJTE VIDEO: Neki se gosti u Hrvatsku vraćaju već 20 godina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedva smo čekali da se granica otvori i da dođemo jer se ne bojimo korona virusa - kazali su uglas Peter i Roswitha Fries.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Poveli su i psa Raja, koji obožava more, a kućni ljubimci su kod Lorencina uvijek dobrodošli. Privatni iznajmljivači Ivo Lorencin i supruga Sonja Banek kažu kako je riječ o dugogodišnjem prijateljstvu, koje je kroz sve te godine postalo neraskidivo.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

- Treba biti na usluzi gostu. Oni se kod nas trebaju osjećati sigurno i uvijek poželjno kako bi se vraćali iznova - kazao je Ivo te rekao da u ovaj posao treba utkati emocije.

Moj rođendan u Ninu: Nijemac Eugen (50) tu je proslavio i prošli Božić

Iako su pri dolasku u Hrvatsku imali problema na granici, sve se riješilo, kaže Eugen

Ne bojimo se mi korona virusa. Zasad imamo jedne goste, supružnike, koji su u svojem apartmanu, a kad zajedno večeramo, pazimo na razmak od najmanje metar i pol, rekli su nam Milka (76) i Ivica (78) Pijaca, iznajmljivači iz Nina, koji se tim poslom bave od 70-ih godina prošlog stoljeća i kod kojih gostuju generacije ljudi iz iste obitelji.

- Ništa nas nije strah. Od Vira do Zadra nije bilo ni jednog slučaja korone. A mogu se zaraziti i kad odem kupiti kruh. Zato treba držati distancu. Ako se virus prenosi kontaktom, pa čuvajmo se kontakata – kažu supružnici, a na spomen ovogodišnje turističke sezone sliježu ramenima.

Foto: Dino Stanin/PixSell

- Nama je u 85 posto rezervacija riječ o starim gostima. Gost Austrijanac koji dolazi svake godine trebao je doći 2. lipnja. Operirao je srce, pa mu je liječnik rekao da može putovati što se posljedica operacije tiče, ali da mu je pametnije ostati doma zbog situacije s koronom, pa nam je javio da ipak neće doći. A on nam dođe na 40 dana. Otkazali su nam i Česi starije životne dobi, a što će biti dalje, čekamo. Bit će kako bude. Nama je bitno da smo im dobri domaćini, da nam se vraćaju i da se međusobno druže. Evo, dvije familije koje su se upoznale kod nas žele doći u isto vrijeme jer su se sprijateljile – kaže Ivica Pijaca, koji voli udovoljavati svojim gostima.

Foto: Dino Stanin/PixSell

Dodaje da su znali u turama prevoziti ženu i djecu gliserom do plaže, a muževe u kupnju janjaca, gdje su sudjelovali u cijelom procesu do zajedničke večere, kad se ostatak obitelj vraćao s plaže. To stvara dojam obiteljskog ugođaja, pa se gosti svake godine iznova vraćaju.

Kod njih su i sad, u korona predsezoni, turisti iz Njemačke, Jennifer (46) i Eugen Detling (50). Bili su ondje za Božić pa su se vratili čim su se granice otvorile.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Pozorno smo pratili vijesti jer sam svakako htio proslaviti rođendan 21. svibnja u apartmanu kod naših dragih domaćina. Putujući ovamo, zbog restrikcija izazvanih pandemijom u Austriji smo morali popuniti neke papire, kroz Sloveniju smo prošli bez problema, a na hrvatskoj granici su nas htjeli vratiti jer nismo imali pisanu rezervaciju. Objasnio sam službeniku da smo se s iznajmljivačem za Božić, kad smo bili, samo usmeno dogovorili da stižemo za moj rođendan, da tu nema vaučera, ali uzalud. Htio nas je vratiti kući jer nismo imali pisanu potvrdu. Nisu upalili ni telefonski brojevi koje sam im davao da provjere da imamo rezerviran apartman. Na kraju sam im rekao da ću pribaviti e-mail s potvrdom. Nazvao sam domaćine pa smo preko Turističke zajednice dobili potvrdu da imamo uplaćen odmor. To je upalilo i evo nas – rekao je Detling.

On i supruga dolaze “tek” treću godinu kod Pijaca.

- Jako volimo Nin. Prekrasan je, ljudi srdačni i izvrsna hrana, osobito riba, pršut i vino - kažu zadnji gosti obitelji Pijaca prije korone i prvi nakon nje.

'Već 40 godina ljeta provodim u mojoj Crikvenici'

Prošle je godine Heidemann proslavio 40. godišnjicu dolazaka u Hrvatsku koja je za njega postala druga domovina. Voli naš špek i pivo

To su gosti za poželjeti. Dođu po dva mjeseca i mi u biti primamo samo njih. Kad odu, u apartmanu ostave i neke svoje stvari koje će im trebati za iduću sezonu, kažu supružnici Vera i Drago Buneta.

- Ustvari, to nama više nisu ni gosti ni prijatelji nego dio obitelji - pričaju Vera i Drago, koji već 13 godina u svom crikveničkom apartmanu ugošćuju Nijemca Bernharda Johannesa Heidemanna i njegovu partnericu Karin Johanne Hulsen. No Nijemac sa Sjevernog mora, nedaleko od Hamburga, crikvenički je stari gost. Još se 1979., kad je ovdje ljetovao sa sad pokojnom suprugom, zaljubio u grad na Dubračini i tu proveo puna četiri desetljeća ljetnih odmora. Prvih 25 godina s preminulom suprugom bio je stalni gost Hotela Kvarner, ondašnje Therapije, gdje je ljetovao u istoj sobi i objedovao za istim stolom, te upoznao Bunete, koji su ondje radili. Kad se Therapia preuređivala, nekoliko ljeta bili su u Hotelu Mediteran, no onda se Heidemann obratio prijateljima Dragutinu i Veri i pitao ih može li ljetovati kod njih.

Foto: Privatni album

- Nisu nas odmah pitali, došli su k nama na večeru pa pokrenuli tu temu - priča Vera. Odmah pri dolasku jasno je i zašto. Dobro raspoloženi iznajmljivači goste odmah ponude pićem dobrodošlice.

- Crikvenica je divan grad, s divnom prirodom i srdačnim ljudima. S godinama nam je Hrvatska postala druga domovina, a drago mi je da su je zavoljeli i sin Markus, snaha Ihna i unuka Reike, koji s nama povremeno ljetuju - svojedobno je rekao Heidemann, koji obožava Karlovačko pivo, šljivovicu, špek i mediteranske specijalitete. U povodu 40. obljetnice ljetovanja u Crikvenici iznajmljivače i vjerne goste prošle je godine posjetila i direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice Marijana Biondić, koja im je donijela prigodan dar. Veseli Nijemac, koji ove godine zbog pandemije dolazi u kolovozu, tad je rekao kako se nada da će i njegova djeca nastaviti “tradiciju” ljetovanja te da će i oni jednom dobiti dar za vjernost.

'Preživjeli smo rat, pa ćemo i ovu sezonu. Ne brinem se'

Olga i Pavel iz Češke dolaze nam 10 godina i cijeli Omiš ih zna, a Mađar Levente prvo dolazi sa ženom pa s muškom ekipom

Oni nisu moji gosti, to su moji prijatelji – tim riječima opisuje nam Ante Mimica ljude koji k njemu dolaze na ljetovanje u apartmane u Omiš i Staniće. Mnogi se vraćaju svake godine, i po 15 godina zaredom. Neki dolaze i dva puta u sezoni, a najavili su svoj dolazak i ove godine. Svakom gostu Ante posvećuje maksimalnu pozornost, vodi ih na utakmice Hajduka, organizira večere, izlaze zajedno, vozi ih kamo god treba... Čuje se s njima i nakon sezone, kako im u šali kaže, čisto da ne zaboravi jezik.

Tečno govori engleski, njemački, talijanski, češki, a nedavno je naučio i poljski. Zahvaljujući posvećenosti svakom gostu i višegodišnjem ulaganju u odnose, za ovu sezonu se ne brine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bavim se ovim poslom od svoje 15. godine, još od 1980. Tad je bilo najviše Nijemaca i Talijana. Onda nas je snašlo tih pet ratnih godina, pa smo preživjeli i to i opet stali na noge. Preživjet ćemo i ovo. Nakon rata, od 2000. godine, živio sam sa suprugom u Stanićima, a goste smo deset godina primali u svoj dom. Boravili su s nama na istom katu, dijelili smo neke prostorije i ponašali smo se prema njima kao da su naša familija. Sad živimo u Omišu, gdje također iznajmljujemo kat kuće, kao i apartmane u Stanićima – objašnjava nam Ante pokušavajući izdvojiti one goste koji su mu posebno prirasli srcu. A ima ih mnogo, i mnogi se zbog njega i njegove supruge Marijane vraćaju i više od deset godina, pa nije lako napraviti selekciju.

- Naši dragi Česi, supružnici Olga i Pavel, dolaze više od deset godina i već su rezervirali smještaj za kolovoz. Krasni ljudi, nikad ne dolaze praznih ruku. Vrlo su galantni, on nikad ne pita koliko košta, samo plati, i još ostavi izdašnu napojnicu. Ona je inače odgojiteljica u vrtiću, kao i moja supruga, a on je automehaničar. Svi ih u gradu već znaju, njihove ležaljke na plaži su rezervirane i čekaju na mjestu koje vole, uvijek jedu u istom restoranu... Oni baš dođu odmarati se i uživati. Guštam u njihovu društvu – kaže nam Mimica.

Foto: Privatni album

Ističe nam još jednu genijalnu obitelj i ekipu. Riječ je o Mađarima, supružnicima Agnes i Leventeu, koji su se zatekli u Hrvatskoj i u vrijeme uspjeha reprezentacije na SP-u 2018. Kaže nam Ante da su luđački navijali za Hrvatsku, a uspjehe su skupa slavili plešući po ulicama. Njih dvoje s brojnom obitelji više od deset godina obavezno dolaze u srpnju, a zadnjih sedam godina Levente sa svojom muškom ekipom od njih desetak dolazi i u rujnu na pet dana odmora.

- Leventeova muška ekipa je genijalna, stvarno su vrh. Svake godine izrade majice s natpisom ‘Grad Omiš’ u drugoj boji, i obavezno dolaze od utorka do nedjelje. Imaju svoje male rituale, stignu ujutro, a prije nego što dođu prijaviti se, odu popiti pivo. Već su najavili da će za deseti, jubilarni dolazak, izraditi zlatne majice. Uvijek i meni donesu jednu, i ja imam svoju kolekciju. I oni su najavili dolazak u rujnu, a što se tiče njegova dolaska s familijom u srpnju to još nisam siguran, nadam se da će doći – kaže nam Ante, jedan od onih iznajmljivača koji će, zahvaljujući osobnom trudu i angažmanu, spasiti dio nadolazeće turističke sezone.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Smeđa je nova siva: Zidovi u nijansama čokolade i karamele