Vječni klasik: Baloner se nosi uz crnu haljinu i kožne hlače

Tek mu je jedno stoljeće! Naime, u Prvom svjetskom ratu Thomas Burberry bio je na sto muka – ipak je na kraju uspio britanskim oficirima olakšati dugotrajan boravak na otvorenom. Predložio im je trench kaput, od gabardena, materijala nepromočivog i otpornog na vjetar, koji je osmislio još 1879. godine.

Foto: GAJ/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Bila je to odlična forma, pametan dizajn, s dvostrukim leđima kao dodatnom zaštitom, imala je duplo kopčanje i remen, ali i epolete te visoku čvrstu kragnu koja je stajala i dodatno štitila lice od hladnoće. Naravno da Burberryju pripisujemo izmišljotinu ovog divnog kaputa, no povijest kaže da se za to “bore” njegovo ime i ime njegova suvremenika Johna Emaryja iz Aquascutuma. Taj brend također postoji danas i nudi divne balonere, među ostalim....

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Emary je patentirao sličan izum, vodootporni pamuk, davne 1853. Osim toga, njihov je baloner statement komad: original ima visoku cijenu i na listi je odjevnih predmeta koji se nasljeđuju obiteljski jer im vrijednost s vremenom ne pada. Papreni su i novi baloneri s potpisom Celine, Alexander McQueen, Loewe ili Margiela... Upravo oni poigrali su se formom i otkrili artističko lice klasike boje bijele kave.

Foto: Zach Dodds/DPA/PIXSELL

S druge strane, high-street brendovi donose ove sezone brojne prijedloge – njegova je boja prepoznatljivo bež, no vuče i na konjak, iako ga možemo susresti i u nekim drugim tonovima, primjerice crvenoj ili tamnoplavoj, jer baloner je postao dio street-style formule pa ga nosimo i na tenisice.

Foto: Olivier Borde/Bestimage/PIXSELL

Poznate cure znaju kako ga istaknuti, Alexa Chung voli ga na malu crnu haljinu, dok Kate Moss podiže energiju vrućim kožnim hlačama. Olivia Palermo obožava eklektične kombinacije, dok klasični komadi kod nje imaju posebnu ulogu. Balonerom su se igrali i dizajneri visoke mode, pa se našao i na crvenom tepihu. Ipak, bolji je ovaj običan, dnevni, za sve nas tako pristupačan i stilski praktičan. Nastao kao štit od kiše i vjetra, u vojničkim uvjetima, baloner od početka ima taj borbeni karakter, preživio je sve stilove i trendove – naročito grunge i punk – i sad ležerno gleda kako vrijeme prolazi, a njemu ništa.

Baloner u svim prilikama:

Modni je kameleon osvojio i pariške ulice

Baloner je modni klasik i primarno je muški odjevni predmet. Iako je ovaj artikl od pamučne vodootporne tkanine osmišljen krajem 19. stoljeća, masovnu primjenu doživio je tijekom Prvog svjetskog rata, kad su ga prvi nosili britanski časnici.

Vojnici su tijekom ratovanja boravili u blatnim rovovima, a vuneni kaputi su se natopljeni vlagom pokazali teškima i nepraktičnima. Burberry i Aquascotum su bili glavni proizvođači balonera za britansku vojsku, a zbog mjesta na kojima ih nosili, ti lagani kaputi su dobili naziv “Trench Coat”, u prijevodu; kaput za rov. Zahvaljujući bež nijansama, vojnici su se bolje kamuflirali na zemljanom terenu, a ne bi se ni toliko vidjelo ako bi bili blatnjavi.

Prvi baloneri su, kao i danas, bili vodootporni i prozračni zahvaljujući impregniranoj doradi pamučne tkanine - gabardena. Praktični detalji su osmišljeni kako bi štitili od kiše i hladnoće, a topla podstava se skidala ovisno o godišnjem dobu. Na epolete su se pričvršćivali vojnički činovi, a na pojas vješale bombe i zemljopisne karte. Njegovu dominantnost i mističnost prepoznali su i holivudski producenti, koji su u balonere odijevali filmske detektive, gangstere i fatalne žene. Humprey Bogart, Marlene Dietrich i Audrey Hepburn neke su zvijezde koje su kroz svoje legendarne filmske uloge proslavile baloner koji je postao najbolji izbor za prijelazno vremensko razdoblje. Zadržao je svoj prepoznatljivi izgled i bež tonove, a modni trendovi ga modificiraju kroz detalje i doradu tkanine.

Najbolje primjere kombiniranja prikazuju trendseterice na pariškome modnom tjednu i potvrđuju da je bež baloner pravi modni kameleon.

EUGENIE SKVARSKA, Ukrajinska stilistica

Foto: Goran Čižmešija

Odjenula je baloner s dva lica i kariranim uzorkom naglasila njegovo britansko podrijetlo, a popularnom “baker boy” kapom postigla dominantni dojam.

PERNILLE TEISBAEK, Danska blogerica i stilistica

Foto: Goran Čižmešija

Odjenula je baloner oversized dekonstruktivističkog stila u kombinaciji s prugastom majicom, trapericama i metalik cipelama.

ELISA TAVITI, Talijanska blogerica

Foto: Goran Čižmešija

Klasičnom je baloneru naglasila glamuroznost kombinirajući ga sa šljokičastim trapericama i dodacima boje slonovače.

MIROSLAVA DUMA, Ruska ikona stila

Foto: Goran Čižmešija

Balonerom zmijskog uzorka dokazuje da je uz taj efektan komad sve ostalo suvišno. Pojednostavljenu verziju bež balonera prebačenog preko odijela jednom je prilikom iskombinirala na dva različita načina, promijenivši tek modne dodatke.