Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
HIT JESENI

Vječni šarm kaubojskih čizama: Trend koji stilskim igrama daje pomalo divlji efekt

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Vječni šarm kaubojskih čizama: Trend koji stilskim igrama daje pomalo divlji efekt
Foto: Zara

Vidimo ih posvuda, ako ne doslovno interpretirane, onda barem u obrisima čizama u omiljenim dućanima, nerijetko su visoke, s petom koja se uvlači, podsjećaju nas na povijest američkog Zapada

Čizme karakterističnog dizajna, visoke, zakošene pete, špičastog vrha i čvrstih kožnih obrisa, a ponekad i prošivene koncem koji opisuje neki atraktivan motiv, danas su mnogo više od simbola Divljeg zapada. Kaubojske čizme postale su prepoznatljiv detalj suvremene mode, stalno prisutan u sezonskim kolekcijama i reinterpretacijama dizajnera. Njihov oblik, nastao iz potrebe i funkcionalnosti, postao je u suvremeno doba dizajn koji se prilagođava trendovima, ali rijetko izlazi iz mode.

Priča o kaubojskim čizmama počinje nakon Američkog građanskog rata 1865. godine. Kauboji koji su prevozili stoku diljem Teksasa i Kansasa otkrili su da im vojničke čizme nisu prilagođene dugim satima u sedlu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Postolarka Nataša Trinajstić VIDEO
10.09.2021.., Zagreb - Postolarka Natasa Trinajstic Photo: Josip Regovic/PIXSELL | Video: Josip Regović/Pixsell/Canva

Jedan od njih obratio se lokalnom postolaru s konkretnim zahtjevom: višu saru radi zaštite od trnja i zmija, špičasti vrh radi lakšeg umetanja u stremen, te zakošenu petu koja će pružiti stabilnost pri jahanju.

Tako je nastala čizma koja je spojila praktičnost i izdržljivost. Debela koža štitila je gležnjeve, vanjski šavovi sprječavali su trenje, a visoki oblik nogavice služio je kao zaštita.

INTERNETSKI DIV BRZE MODE Shein otvara fizičke trgovine u Francuskoj. Modna industrija je bijesna: 'Ovo je pakt s vragom'
Shein otvara fizičke trgovine u Francuskoj. Modna industrija je bijesna: 'Ovo je pakt s vragom'

U svojoj prvotnoj verziji bile su jednostavne, bez ukrasa, ali funkcionalnost im je osigurala status nezamjenjivog dijela opreme kauboja.

Tridesetih i četrdesetih godina 20. stoljeća, s porastom popularnosti western filmova, kaubojske čizme izlaze iz konteksta rada i postaju dio kulture.

Hollywood ih pretvara u simbol muževnosti i pustolovine, a glumci poput Johna Waynea i Gregoryja Pecka daju im status prepoznatljive američke ikone. U tom razdoblju čizme poprimaju nove oblike – pojavljuju se šareni konci, ukrasni šavovi i motivi koji su nosili estetsku, a ne samo praktičnu vrijednost.

NOVOST U SVIJETU MODE Maria Grazia Chiuri je nova kreativna direktorica Fendija
Maria Grazia Chiuri je nova kreativna direktorica Fendija

Od tada do danas, čizme prolaze kroz stalne promjene, ali ne gube osnovni oblik. Danas ih dizajneri koriste kao motiv koji spaja tradiciju i suvremenost, od metaliziranih verzija do minimalističkih krojeva u neutralnim tonovima.

Kaubojske čizme pojavljuju se u kolekcijama kuća poput Isabel Marant, Celine i Ganni, ali i u street style kombinacijama gdje se nose uz haljine, traperice ili klasični kaput.

Unatoč stalnim estetskim promjenama, ostaje ono ključno: čvrsta forma, jasna silueta i povezanost s pojmom izdržljivosti. U vremenu brze mode, upravo ta trajnost postaje njihov najveći adut.

Kaubojske čizme više nisu simbol samo američke kulture nego i globalnog modnog jezika. Njihova povijest pokazuje kako funkcionalan dizajn može nadživjeti okolnosti u kojima je nastao. Ipak, u stilskim igrama, ova čizma danas outfitu daje pomalo divlji karakter, stoga je sasvim logično da je postala neodvojiva od scene festivala i zabave. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji horoskopski znakovi mirišu najbolje, a kraj kojih je najbolje začepiti nos
SLAŽETE SE?

Evo koji horoskopski znakovi mirišu najbolje, a kraj kojih je najbolje začepiti nos

Astrolozi su, prema njihovim specifičnim karakteristikama, rangirali horoskopske znakove od onih koji najljepše miriše, do onih koji ne mare ako ljudi kraj njih moraju začepiti nos
Kako ih oboriti s nogu: Savršen dejt za svih 12 znakova Zodijaka
ZA UŽIVANJE

Kako ih oboriti s nogu: Savršen dejt za svih 12 znakova Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima svoje preferencije - neki više vole sjediti za večerom, nekima je draža šetnja, a ima i sportskih tipova koji su više za akciju
Otkrijte koja je vaša životna misija prema znaku Zodijaka
POANTA ŽIVOTA

Otkrijte koja je vaša životna misija prema znaku Zodijaka

Svaki horoskopski znak po rođenju dobije sudbinski zadatak koji mora ispuniti kako bi si olakšao postojanje na planeti. To će vam ujedno i pomoći da shvatite neke skrivene kutke vaše osobnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025