Koliko dugo jaja mogu trajati da se ne pokvare?

Jaja u hladnjaku možete čuvati 3 do 4 tjedna, dok tvrdo kuhano jaje može potrajati do tjedan dana. Pazite na datum pakiranja, ili rok do kojega vrijede. Možete ih i zamrznuti, ali - bez ljuske

<p>Jeftina su i vrijedna za zdravlje jer sadrže oko 6 grama proteina i čak 13 esencijalnih vitamina. Jaja su jedna od namirnica s kojom je svakako dobro započeti dan. No, nisu nužno samo namirnica korisna za doručak, možete ih iskoristiti i za ručak i za večeru. Dobra je stvar i to što se mogu koristiti samostalno, ali i kao dodatak jelima, čiju će konzistenciju i hranjivost povećati. No, izuzetno je važno voditi računa o tome da su svježa. </p><p>Koliko zapravo traju jaja? Ako živite sami ili u manjem kućanstvu, možda ćete primijetiti da vam karton jaja neko vrijeme stoji u hladnjaku. No, svježa jaja ne mogu stajati baš dugo, odnosno to ovisi o tome kako ih skladištite. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako skuhati jaja da ne popucaju?</strong></p><p>Ako jaja čuvate na preporučenoj temperaturi od 4 stupnja, Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) preporučuje da se iskoriste u roku od tri tjedna nakon kupnje. Stručnjaci kažu da ih možemo jesti četiri do pet tjedana od datuma pakiranja, no dulje od toga nemojte ih koristiti jer se mogu pojaviti bakterije, poput Salmonelle i E-Coli. </p><p>Zamrznuta jaja mogu trajati i do godinu dana, ali važno je da ih ne zamrzavate u ljusci. Možete ih zamrznuti tako da odvojite žumanjak i bjelanjak, pa koristite po potrebi, ili tako da ih zamrzavate zajedno.</p><p>Ako želite sačuvati ostatke jela u kojima ima jaja, FDA preporučuje da ih držite u hladnjaku i pojedete u roku od 3 do 4 dana. Tvrdo kuhana jaja mogu ostati u hladnjaku i do tjedan dana.</p><p>- Svježa jaja koja se termički obrade (tvrdo kuhana jaja) moraju se pohraniti na temperaturu hladnjaka i konzumirati u roku do 7 dana, ali pod uvjetom da se neposredno izvade iz hladnjaka prije konzumacije. U hladnjaku se trebaju čuvati u ljusci, a ako je ljuska oštećena ili napukla, trebala bi se konzumirati što prije, tj. u roku 2-3 dana. Ponekad je teško utvrditi postoji li oštećenje ljuske, a potvrda za to je obojenje bjelanjka. Tvrdo kuhano jaje koje se čuva u hladnjaku očisti se od ljuske neposredno prije konzumacije.<br/> Jaja već očišćena od ljuske, makar su tvrdo kuhana potrebno je konzumirati u roku od jednog dana i čuvati u hladnjaku - stoji u uputama <a href="https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/kako-povecati-sigurnost-hrane-tijekom-uskrsnih-blagdana-1360/1360">Ministarstva poljoprivrede</a>. </p><h2>Kako ispravno skuhati jaja?</h2><p>Prilikom pripreme tvrdo kuhanih jaja, ona bi u posudi trebala biti posložena u jedan red i prekrivena vodom najmanje 2-3 cm preko ruba jaja. Za savršeno tvrdo kuhana jaja, preporuča se zagrijati posudu s jajima do vrenja, a zatim kuhati još 12 minuta, preporučuje naše Ministarstvo poljoprivrede.</p><h2>Kako možete znati je li jaje još dobro za korištenje?</h2><p>Vjerujte svom njuhu i vidu: Ako nešto u vezi s jajima izgleda ili miriše loše, najbolje ih je baciti. Evo nekoliko detalja na koje obavezno treba pripaziti: </p><p>Ponjušite jaja - ako već nakon što ste ih razbili imaju užegli miris, nemojte ih jesti.<br/> Pogledajte ih - ako je ljuska prljava ili sluzava, odnosno ako je jaje napuklo, to može značiti da su se nastanile bakterije. Ako ljuska ima puderast izgled, to upućuje na plijesan. Kad razbijete jaje, ono ne bi smjelo imati tragove ružičaste, plave, zelene ili crne boje, što je također znak rasta bakterija. U svim tim slučajevima jaja radije bacite nego da ih pojedete. <br/> Budite pažljivi - jaja kontaminirana salmonelom mogu izgledati i mirisati normalno, pa svakako provjerite datum pakiranja, ili rok trajanja, kako biste utvrdili koliko su stara. </p><p>Možete pokušati i s metodom stavljanja u čašu vode. Svježa jaja potonut će na dno dok će ona starija plutati. </p><h2>Koji je najbolji način čuvanja jaja?</h2><p>Držite jaja na srednjoj polici u hladnjaku, bliže stražnjem dijelu nego vratima. Proizvodi koji se drže na vratima često su izloženi različitim temperaturama, jer se ona otvaraju, pa je bolje ne držati jaja u za to predviđenim posudicama na vratima hladnjaka. </p><p>Također, pripazite da ispucana jaja ni privremeno ne ostavljate u zajedničkoj ambalaži, jer to može dovesti do prenošenja bakterija na ljusku drugih jaja, a onda i na vaše ruke, prenosi portal <a href="https://www.goodhousekeeping.com/food-recipes/cooking/a31902575/how-long-do-eggs-last/">Goodhousekeeping.</a> </p>