Vjenčala se u bolnici da ispuni posljednju želju umirućeg oca

Nakon što su se lani zaručili, Shelby Schweikhart i Jared Conville iz Evansvillea, počeli su planirati vjenčanje za 3. listopada 2020. godine, računajući da će mladenkin otac, koji se liječio od raka testira, do tada izaći iz bolnice i moći predati mladenku pred oltarom.

Foto: Schreenshot/Facebook/ Shelby Schweikhart-Conville

No, planovi su im se promijenili nakon što je ocu mladenke, Stevenu, rečeno da se njegov karcinom testisa vratio i proširio na pluća, te da ne odgovara na kemoterapiju. Odlučili su se vjenčati odmah, i to pored njegovog bolesničkog kreveta u bolnici St Vincent, u Evansvilleu, u američkoj državi Indiani.

Shelby kaže kako je 29. prosinca nazvala svog pastora i objasnila mu u čemu je stvar. On je rekao da može stići u bolnicu za 30 minuta. Prvi je plan bio da se uda u tajicama i majici u kojima je svakodnevno odlazila ocu u bolnicu, no njene prijateljice za to nisu htjele čuti.

Kako je njena vjenčanica trebala biti gotova tek u veljači, otišle su i posudile vjenčanicu i veo za ovu priliku. Navukla ih je na sebe i otišla u sobu.

Prijatelji su Jasonu za tu priliku kupili dres bivšeg napadača Indianapolisa Coltsa Andrewa Lucka, jer su se često šalili na tu temu.

- Bio je to najljepši, gorko-slatki trenutak u mom životu. Željela sam da moj otac vidi svoju djevojčicu dok se udaje i ovo je bio jedini način da tako bude, kaže Shelby u postu iznad kratkog, petominutnog videa svog vjenčanja, koji je objavila na Facebooku.Post je ubrzo imao više od 300 000 pregleda i podijeljen je više od 3500 puta.

Foto: Schreenshot/Facebook/ Shelby Schweikhart-Conville

- Objavila sam ga da ga vide obitelj i prijatelji, nisam očekivala da će postati toliko čitan i dijeljen, kaže mlada. Samo nekoliko dana nakon toga, njen je otac odlučio da se više ne želi liječiti, pa je otpušten iz bolnice i trenutno je na kućnoj njezi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: