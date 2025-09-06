Vjenčanica za samo 90 eura: Mladenka dokazala da lijepo vjenčanje ne mora biti skupo

Mladenka Chloe Gregory iz Ammanforda u Walesu izazvala je iznenađenje među uzvanicima kada se na dan vjenčanja, 23. kolovoza, pojavila u vjenčanici koju je naručila s popularnog web-shopa Shein. Iako je haljina koštala svega 90 eura, svi su mislili da vrijedi tisuće, a Chloe se osjećala, kako sama kaže, “kao milijun dolara”.

Vjenčanica za jedan dan, bez nepotrebnih troškova

Chloe, 24-godišnja kozmetičarka, ističe da nikada nije imala namjeru potrošiti nekoliko tisuća na haljinu koju će odjenuti samo jednom. “Oduvijek sam znala da ne želim trošiti tisuće na vjenčanicu. Volim Shein i pomislila sam: ako ne valja, uvijek je mogu vratiti. No kad sam je obukla, osjećala sam se kao Pepeljuga, savršeno mi je pristajala, trebala sam samo skratiti rub,” kaže.

Umjesto odlaska u bridal salone, Chloe je naručila haljinu već početkom siječnja, samo dva tjedna nakon što ju je partner Ashley zaprosio na Božić. Dodaje da bi isprobavanje luksuznih haljina u salonima bilo prekrasno iskustvo, ali i frustrirajuće zbog cijena koje bi je samo razočarale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:40 Iznenađenje za mladenku od mladoženje | Video: 24sata Video

Budžet koji ne umanjuje doživljaj

Mladenci su cijelo vjenčanje održali u znaku štednje, ukupno su potrošili oko 8.000 eura, a najviše na fotografa i snimatelja jer su smatrali da je važno sačuvati uspomene.

Ostale detalje, od svijećnjaka do umjetnog cvijeća, nabavili su preko Temua i AliExpressa. “Svi su mislili da je cvijeće pravo i svi su ga hvalili, a platili smo ga djelić cijene,” kaže Chloe.

Čak su i fotografi ostali bez riječi kada su saznali da haljina nije iz salona. “Ljudi su mi govorili da su potrošili dvije tisuće na istu takvu vjenčanicu. A moja je bila 80 eura, manje od šminke, koja je koštala 85.”

Na društvenim mrežama priča je postala viralna

Većina komentara bila je oduševljena kvalitetom haljine, a jedan je konzultant za vjenčanice čak priznao: “Ne bih nikada rekao da je to haljina sa Sheina!” Naravno, bilo je i onih koji su tvrdili da se vidi da je jeftina, no Chloe smatra da su to govorili tek zato što je sama otkrila odakle je.

“Osjećala sam se kao princeza, a kada me Ashley pogledao niz oltar sa suzama u očima, znala sam da ništa drugo nije važno. Sve se može organizirati s manjim budžetom, a ipak imati nezaboravan dan,” poručuje Chloe, dodajući da želi inspirirati druge mladenke da se ne opterećuju cijenama i dokazati da vjenčanje ne mora značiti financijski teret, piše The Sun.