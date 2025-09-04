Obavijesti

KRALJ ELEGANCIJE

Evo kako je Giorgio Armani promijenio svijet odijevanja, stila i kostimografije filma

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Evo kako je Giorgio Armani promijenio svijet odijevanja, stila i kostimografije filma
Talijan je bio jedan od najvažnijih modnih autora koji je svijetu odijevanja dao eleganciju odijevanja te se može reći da je stvorio određeni stilski okvir koji danas poštujemo - kroz mekša odijela i poslovno odijevanje

Giorgio Armani, talijanski dizajner koji je ušao u povijest kao kralj suzdržane elegancije, obilježio je više od pet desetljeća mode. Njegovo je ime postalo sinonim za pročišćene linije, neutralne tonove i luksuz koji ne traži pažnju, već osvaja tihom snagom. Svi koji danas nose praktična odijela, mekane sakoe ili odjeću od finih materijala koja spaja udobnost i sofisticiranost, nesvjesno odaju počast njegovu izričaju, milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno svjedoče snazi njegove ostavštine.

Ključni modni elementi koje nam je ostavio upravo su oni koji su promijenili svakodnevicu: omekšao je odijela i muškarcima podario novu stilsku mekoću, a ženama dao poslovni izgled koji je postao simbol osnaživanja.

U osamdesetim godinama, kada je korporativni svijet počeo dobivati ženski predznak, Armani je prepoznao važnost te društvene promjene i stvorio odjeću koja je ženama omogućila da kroče u nove uloge s dostojanstvom i autoritetom. Njegova vizija nije bila samo modna, nego i kulturološka: znao je oblikovati način na koji se odijevamo kako bismo izrazili vlastitu snagu.

Revolucija muške elegancije

Armani je promijenio način odijevanja muškaraca, dao im je notu ležerne elegancije. U vremenu kada su odijela bila kruta uniforma poslovnog svijeta, strogo krojena i teška, on je ponudio sasvim novu viziju, mekše krojeve, laganije tkanine i fluidnije linije. Time je muškarcima omogućio slobodu kretanja i prirodnost koja dotad nije bila dio muške mode. Njegov sako više nije bio oklop nego produžetak osobnosti, a ujedno je unio dozu senzualnosti u dotad strogo mušku siluetu. 

Antologijska scena iz filma American Gigolo, u kojoj Richard Gere isprobava i nosi Armanijeva odijela, postala je vizualni manifest cijele jedne ere. Ta slika muškarca koji se u odijelu kreće s lakoćom, slobodno i zavodljivo, obilježila je ne samo filmsku, nego i modnu povijest. Od tada pa nadalje, muška odijela više nikada nisu bila ista.

Uniforma moći za žene

I dok je muškarcima dao casual notu, ženama je dao - odijelo. Naime, predstavio je odjevni komplet koji je postao simbol osnaživanja, samopouzdanja i nove društvene uloge. U eri osamdesetih, kada su žene masovno ulazile u poslovni svijet, njegovi kostimi i odijela bili su znak emancipacije: odjeća koja nije oponašala mušku, već je u njoj pronalazila novu vrstu ženske snage. On je znao spojiti strogoću linije i mekoću materijala, stvarajući siluetu koja je bila autoritativna, ali istovremeno ženstvena.

Dok je Coco Chanel ženama darovala malu crnu haljinu, Armani im je otvorio vrata poslovnog i društvenog života novog doba, haljinu zamijenio sakoom, a ženama dao mogućnost da budu elegantne na način koji nije bio podložan modnim klišejima. Njegova odijela za žene postala su uniforma moći, ali moći koja se izražava kroz suzdržanu ljepotu i sofisticiranu tišinu, a ne kroz dominaciju.

Estetika tihog luksuza 

Njegova estetika bila je bezvremenska, pročišćene linije, neutralne boje i luksuz koji nikada nije bio razmetljiv. Armani je stvorio i utjelovio ono što danas nazivamo „muted luxury“, luksuz koji ne vrišti logotipima ni pretjeranom dekoracijom, već govori kroz tišinu, sklad i nenametljivu profinjenost.

Njegova odjeća bila je izrađena od najfinijih materijala, krojena s kirurškom preciznošću, ali uvijek s ciljem da prati tijelo, a ne da ga sputava. U njegovu viziju stila nije spadalo pokazivanje statusa kroz brend, već izražavanje osobnog dostojanstva kroz jednostavnost i mjeru.

Hollywoow i kostimografija 

Istina, odijevao je brojne zvijezde, poput Julie Roberts i Cate Blanchett, no ključan je bio i kao kostimograf. Naime, u De Palminim "Nedodirljivima" (1987.) obukao je Kevina Costnera u sivo trodijelno odijelo koje je u finalnom obračunu na krovu suda postalo simbol čistoće linija i suzdržanih tonova, u oštrom kontrastu s raskošnim i neskladnim kostimima Roberta De Nira kao Al Caponea.

U Scorseseovim "Dobrim momcima" (1990.) Armani je krojem odijela uhvatio nervoznu energiju njujorškog podzemlja, a njihova suradnja rezultirala je i dokumentarcem "Made in Milan", u kojem je Scorsese odaje priznanje dizajnerovu stvaralaštvu.

U Nolanovu "Vitezu tame" (2008.) Christian Bale kao Bruce Wayne nosio je posebno izrađena Armanijeva odijela koja su postala jednako prepoznatljiva kao i Batmanova maska.

Moda kao lifestyle

Njegovo ime preraslo je modu i postalo sinonim za sofisticirani stil života. Armani je stvorio svijet parfema, kozmetike, interijera, namještaja, hotela i restorana. Armani Hotels i Armani Casa odražavali su njegovu filozofiju jednostavnih linija i savršenih proporcija, pretvarajući modu u sveobuhvatno iskustvo.

Velike revije, vizualno usklađene

Armanijeve modne revije uvijek su bile obilježene velikim brojem modela, a svaka je nosila ujednačenost i sklad koji su postali njegov zaštitni znak. On nije gradio trendove kratkog daha, već vlastiti stil, strpljivo razvijan tijekom desetljeća. Na pisti je stvarao svijet u kojem su se jasno prepoznavali njegova estetika i filozofija, time je izgradio modnu nišu elegancije koja je postala jedinstvena i neponovljiva. Potpisivao je niz pret-a-porter, ali kolekcija Visoke mode.

Neovisni vizionar - na čelu brenda do samog kraja

U vremenu kada su se modne kuće pretvarale u dijelove globalnih konglomerata, Armani je ostao vjeran sebi. Odbijao je ustupke i zadržao neovisnost svoje kompanije, čuvajući autentičnost i originalnost brenda. 

Giorgio Armani promijenio je način na koji se odijevamo, ali i način na koji doživljavamo eleganciju: kao snagu koja ne treba biti glasna da bi ostavila trajan dojam. Njegovo nasljeđe ostaje prisutno svuda oko nas, u svakoj kombinaciji koja spaja jednostavnost, sofisticiranost i bezvremensku ljepotu.

