Vjerovali ili ne fotografiranje na ovim mjestima je zabranjeno

Bez obzira koliko povijesne ili slikovite neke lokacije mogu biti, nije dopušteno fotografirati njihovu unutrašnjost ili vanjštinu ili u određeno doba dana. Slika vrijedi tisuću riječi, ali ne na određenim odredištima širom svijeta. 

Neke od najboljih i najvećih svjetskih znamenitosti ne dopuštaju osobne fotografije bilo koje vrste.

1. Sikstinska kapela

Sikstinska kapela u Vatikanu jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija na svijetu, zbog čega je mnogim turistima žao što ne smiju fotografirati tu kapelu iznutra ni izvana. Kapela se restaurirala od 1980. do 1994. godine, a sve to financirala je japanska korporacija Nippon Television Network. Na kraju je cijena restauracije dosegla visokih 4,2 milijuna dolara. Zauzvrat, Nippon je dobio ekskluzivna prava za snimanje i fotografiranje umjetničkih djela. To autorsko pravo zapravo je isteklo tri godine nakon završetka svakog dijela restauracije, ali Vatikan je odlučio zadržati zabranu fotografiranja kako bi zaštitio dragocjena umjetnička djela od štetnih bljeskova fotoaparata. </p><h2>2. Westminsterska opatija</h2><p>Westminsterska opatija nije samo prekrasna gotička crkva. To je krunidbena crkva britanskih monarha od 1066. i posljednje počivalište brojnih kraljeva i plemića britanske kraljevske obitelji. Ipak, bez obzira koliko ova crkva bila povijesna važna te koliko oduzima dah svojom ljepotom i pričom, njenu unutrašnjost ne smijete fotografirati. Srećom, za to postoji prilično dobar razlog. Na njihovoj web stranici piše kako oni žele zadržati sveto i intimno ozračje zgrade koja je prije svega živa, djelujuća crkva. No ono što možete fotografirati je dio unutar klaustra, kaptola i koledž vrta. </p><h2>3. Eiffelov toranj</h2><p>Sigurno se pitate kako se ne smije fotografirati ispred Eiffelovog tornja kada ste do sada vidjeli već pregršt takvih fotografija. Da istina je. Fotografiranje noćnih fotografija Eiffelovog tornja tehnički je protuzakonito, ali problem nije u samoj zgradi. Svjetlost na Eiffelovom tornju, koju je 1985. godine postavio Pierre Bideau, zapravo je umjetnički prikaz koji je zaštićen autorskim pravima. Svjetla trepere svakih pet minuta od sumraka do 1 sat ujutro. Da vama se fotografija mračnog Eiffela neće svidjeti ali kada ga slikate u punom sjaju vi zapravo kršite zakon.</p><h2>4. Taj Mahal</h2><p>Mnogi ljudi misle kako je Taj Mahal u Indiji džamija ili palača. U stvarnosti, to je mauzolej, kojeg je car Shah Jahan naručio da čuva posmrtne ostatke svoje pokojne supruge. S obzirom na to, fotografiranje je zabranjeno unutar glavnog mauzoleja, a posjetitelje se mole da šute dok su unutra. </p><h2>5. Vrhovni sud</h2><p>Prilikom posjete Vrhovnom sudu u Washingtonu, D.C., vi možete snimiti osobne fotografije javnih prostora. Međutim, fotografiranje unutar sudnice, što je najvjerojatnije razlog zašto ste uopće došli na Vrhovni sud, zabranjeno je zahvaljujući Saveznom pravilu 53. U njemu stoji: 'Osim ako zakonom ili ovim pravilima nije drugačije određeno, sud ne smije dopustiti fotografiranje u sudnici tijekom sudskog postupka ili emitiranje sudskog postupka iz sudnice.' </p><h2>6. Londonski toranj</h2><p>Londonski toranj nudi puno toga za vidjeti od arhitekture, povijesnih predmeta do ture Beefeater. Vjerojatno najcjenjenija značajka je Kuća dragulja u kojoj se od 1661. nalazi izvrsni Crown Jewels. Nažalost, iz sigurnosnih razloga ne možete fotografirati Crown Jewels. A dok zaštitari promatraju svaki vaš pokret dok prolazite kroz Kuću dragulja, nećete htjeti ni pokušati fotografirati. </p><h2>7. Kasina u Las Vegasu</h2><p>Kasina u Las Vegasu već dugo zabranjuju fotografiranje i snimanje u kasinu kako bi osigurala privatnost igrača, spriječila varanje i zaštitila kockarnicu od potencijalne pljačke. Danas se u nekim kockarnicama još uvijek striktno pridržava ovog pravila, dok su drugi dali maha ljudima koji samo žele nekoliko fotografija za osobnu upotrebu. </p><h2>8. Pentagon</h2><p>Kao sjedište američkog Ministarstva obrane, logično je da je sigurnost u Pentagonu stroga. Pentagon možete istražiti kao civil, službenim obilaskom, ali fotografije nisu dopuštene unutar ili izvan zgrade. U stvari, ni mobitel ne možete ponijeti unutra. </p><h2>9. Poštanski uredi u Americi</h2><p>Do sada niti jedno mjesto na ovom popisu nije trebalo biti previše iznenađujuće. Ali pošta? Da, zapravo postoje smjernice za fotografiranje unutar američke pošte. Fotografije možete fotografirati samo za osobnu upotrebu, po navođenju poštara, sve dok te fotografije ne ometaju zaposlenike i snimaju se na područjima koja su dostupna javnosti. Ali nijedna slika ne smije obuhvaćati zaposlenika, kupca, sigurnosnu kameru ili zaštitnu poštu (tj. eksterijer poštanskog sandučića, koji bi između ostalog prikazivao ime i adresu kupca).</p><h2>10. Dvorac Neuschwanstein</h2><p>Ova palača iz 19. stoljeća, koja se naziva i 'dvorcem kralja bajki', među najposjećenijim je dvorcima u Njemačkoj i svijetu. Nažalost, unutra nije dopušteno fotografiranje ili snimanje, ali barem možete snimiti dvorac izvana, piše<a href="https://www.rd.com/list/places-forbid-taking-pictures/" target="_blank"> Reader's digest.</a><br/> </p>