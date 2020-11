Vjerovanje da je petak 13. jako loš dan ima i svojih prednosti

Prema nekim statistikama na petak 13. bude manje prometnih nesreća jer ljudi voze opreznije. Kuće s brojem 13 znaju biti jeftinije, kao i letovi zrakoplovima jer ljudi izbjegavaju putovati na taj dan

<p>Ljudi u Hrvatskoj znaju se našaliti kako ne dobivamo 13. plaću zbog petka 13. - da nas ne 'zacopra' i ne krene nam zbog toga loše u životu. I dok se neki šale, drugi od tog dana smrtno strahuju, i to do čak te mjere da ne izlaze iz svojih domova, ne donose nikakve odluke...</p><h2>Kako je nastalo ovo praznovjerje?</h2><p>Kroz povijest se broj 13 povezivalo s lošim stvarima, a jedna od njih je i teorija iz Srednjeg vijeka po kojoj se taj broj povezuje s vješticama jer ih je bilo po 13 u grupi. Prema nekim vjerovanjima vještice su se povezivale s petkom pa je tako nekako nastalo praznovjerje o tome kako je ta kombinacija loša.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U norveškoj mitologiji postojala je Frigga, božica slobodnog duha, ljubavi i plodnosti koju su proglasili vješticom i protjerali kada su se plemena preobratila na kršćanstvo. Legenda kaže da se Frigga svaki petak sastajala s 11 vještica i s vragom (bilo ih je ukupno 13) te su zajedno smišljali zlodjela za naredni tjedan.</p><p>Stari Egipćani su povezivali taj broj sa zagrobnim životom. Vjerovali su kako se njihovi životi sastoje od 12 faza, a sljedeća je ona kada umru. Broj 13 je u njima izazivao strahopoštovanje, strah i tajanstvenost.</p><p>I Vikinzi su imali svoju teoriju. Broj 13 smatrali su nesretnim zbog večere organizirane u Valhalli na kojoj se okupilo 12 bogova - 13. bog bio je Loki, bog zla kojeg na tu večeru nisu pozvali. On je bio ljut zbog toga, na večeru je došao nepozvan i doveo svijet u tamu. Za njih je 13. bog bio oličenje zla. </p><p>Koliko je broj 13 bio nepoželjan pokazuju i zakoni iz drevne babilonske povijesti - Hammurabijev kodeks. Ti zakoni su bili numerirani, ali onog pod brojem 13 nema, jednostavno su taj broj preskočili te su nakon 12. zakona krenuli na 14.. I posljednju večeru je obilježio broj 13 jer je za stolom sjedio Isus i 12 njegovih učenika, a među njima je bio u Juda koji ga je kasnije izdao i odveo u smrt na križu.</p><p>Postoje hoteli koji namjerno nemaju 13. kat ili sobu broj 13, primjer takvog hotela je Carlton u Londonu. Također, neki gradovi izbjegavaju stavljati broj 13 na kuće, a pojedine aviokompanije nemaju sjedalo broj 13 u svojim zrakoplovima...</p><p>Ipak, vjerovanje da je petak 13. loš dan ima i svojih prednosti. Prema nekim statistikama na taj dan bude manje prometnih nesreća jer ljudi voze opreznije. Kuće s brojem 13 znaju biti jeftinije, kao i letovi zrakoplovom. </p><h2>Postoji i fobija od petka 13.</h2><p>Paraskevidekatriaphobia je službeni naziv za strah od petka 13. Iako zvuči pomalo nevjerojatno, mnogi ljudi zaziru od tog dana jer vjeruju da će im se nešto loše dogoditi. Navodno je isti strah imao i bivši američki predsjednik Franklin Roosevelt. Prema nekim procjenama nekoliko desetaka milijuna ljudi pati od ove fobije, s manjim ili većim intenzitetom.</p><p>Neki ljudi toliko strahuju da će ih zadesiti sudba kleta da na petak 13. ne žele izaći iz kuće, čak izostaju s posla. Drugi tog dana izbjegavaju donositi bilo kakve odluke jer ne žele kasnije biti krivi ako se dogodi nešto loše. </p><p>Da to može biti loša odluka pokazao je slučaj Daz Baxtera iz New Yorka koji je u petak, 13. kolovoza 1976. godine odlučio ostati u krevetu kako bi izbjegao da mu se dogodi nešto loše. Zgrada u kojoj je živio se srušila. Umro je, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/friday-13th-unluckiest-day-superstitions-12353845?service=responsive" target="_blank">Mirror</a>. </p>