Vodeći stručnjaci o šokantnom trendu: Uzimanje vitamina D poraslo za 6000% u 10 godina!

Povremeno uzimanje D vitamina u nekom dodatku prehrani u ograničenoj dozi vjerojatno neće štetiti, iako u slučaju značajnog viška D vitamina u organizmu postoji rizik od hiperkalcemije, odnosno visoke razine kalcija u krvi. No to je ipak rijetko i ako povremeno uzimamo taj dodatak neće biti većih problema, no važno je naglasiti i to da nemamo nikakvih relevantnih studija koje bi pokazale da od takve prakse postoji ozbiljnija korist, kaže prof. dr. sc. Srećko Marušić, specijalist interne medicine i kliničke farmakologije, sa subspecijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Za mnoge od dodataka prehrani koje često uzimamo, ponukani dobrim marketinškim porukama, često ne postoje čvrste potvrde da su korisni za prevenciju ili da mogu biti značajna potpora u terapiji kod određenih zdravstvenih problema, dodaje.