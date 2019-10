Vodič kroz saune: Rimska je priprema, u finsku po osjećaju

Sauna pomaže da se očisti organizam, no sama sauna ne otapa masnoće. Pod utjecajem visoke temperature čovjek će znojenjem izgubiti od dva decilitra do pola litre tekućine, a samim time i neželjene tvari iz organizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istraživanja govore da 20 minuta provedenih u sauni pročišćuje naše tijelo koliko i naši bubrezi za 24 sata. Visoka temperatura širi naše krvne žile i povećava količinu krvi koja dolazi do kože. Istodobno, visoka temperatura uzrokuje maksimalno otvaranje kožnih pora te se na taj način koža pročišćava od mrtvih stanica, masnoća i ostataka kozmetičkih preparata te izbacuje bakterije koje prouzročuju akne.

Zbog ubrzane cirkulacije, povrede na koži će brže zarasti. Kao posljedica toga koža će izgledati zdravo, svježe i mladenački. Isto tako, sauna će izlučiti višak mliječne kiseline iz mišića, a hladan tuš nakon vruće saune ubrzat će metabolizam te dodatno pridonijeti rezultatima nakon vježbanja.

Kod prvih znakova prehlade ili gripe preporučljiv je odlazak u saunu kako bismo spriječili jače simptome bolesti. Danas imamo puno različitih vrsta sauna, pa možemo odabrati koja nam najviše odgovara.

Finska sauna

Vlaga se dobiva polijevanjem vode po vrućem kamenju. Visoka temperatura (90-100ºC) izaziva znojenje. Zbog visoke temperature preporučuje se posjet sauni u trajanju od 8 do 15 minuta, ovisno o individualnom osjećaju. Nakon saune obavezno je tuširanje radi rashlađivanja tijela i odmor od približno 20 do 30 minuta, a cjelokupni postupak preporučljivo je ponoviti do tri puta.

Foto: Dreamstime

Rimska sauna

Rimske saune su prekrivene keramikom s karakterističnim grijanim zidovima i klupama. Rimska sauna-tiepidarium s temperaturom do 42°C najčešće služi kao priprema tijela za druge saune sa znatno višim temperaturama i višim postotkom vlage, kao što su finska sauna i parna sauna. Mogu je koristiti ljudi svih životnih dobi, uz kontrolu tlaka i respiratornih smetnji. Svojim blagim učinkom preporučuje se kod respiratornih problema, a uz dodatak aroma esencija idealna je kombinacija za potpunu relaksaciju tijela.

Infracrvena sauna

Infracrveno zračenje u sauni emitira blagotvornu energiju koja prodire u cijelo tijelo. Ima brojne zdravstveno poželjne učinke. Niže je temperature (50- 60ºC) pa je povoljna i za osobe s kardiovaskularnim problemima. Ovakav tip saune imaju najniži stupanj elektromagnetskog zračenja. Korištenje ove vrste saune dokazano umanjuje reumatske bolove, ukočenost kod artritisa i umor. Također, potiče se perspiracija, čime se iz tijela otpuštaju štetne tvari iz organizma.

Parna sauna

Nižih je temperatura (45-50ºC), ali visokog postotka vlažnosti. Para opušta iznutra te pomaže sačuvati zdravlje i održati ljepotu. Blagotvorno djeluje na kožu, dišne puteve i pročišćavanje tijela. Neka vas ne iznenade oblaci pare i zamamni mirisi koji vladaju unutra. Svakako se treba istuširati prije ulaska i umotati obavezno u pamuk.

Foto: Dreamstime

Na početku boravka koža će vam lagano porositi i tada počinje proces čišćenja. Koža će vam biti jako zahvalna s tretmanom u parnoj sauni, a ako se nalazi i piling u prostoriji saune, obavezno ga iskoristite na cijelome tijelu. Kad koža izbaci znojenjem nečistoću i otrovne tvari iz tijela, osjećat ćete lagani umor, ali nakon malog odmora u vodoravnom položaju sve se vraća u normalu. Preporučujem piti topli čaj ili vodu tijekom boravka.

Biljna sauna

Vrsta saune koja spada među vlažne finske saune (od 24 do 35%),a temperature u tim saunama su niže (od 45 do 70°C). Iznad peći je katkad pričvršćena zdjela sa svježim biljem koje se kuha na pari. Ti se ekstrakti polagano oslobađaju i ugodan miris ispunjava prostor saune.

Ljudska se koža pri takvoj temperaturi opusti toliko da iz nje izađu toksini putem znojenja, a istodobno u tijelo ulazi para bogata ljekovitim aromama. Ljudi koji vole koristiti saune obično je posjećuju jednom na tjedan, neki čak i dva puta. Tijekom korištenja saune trebalo bi 2-3 puta ponoviti slijed 'znojenje/hlađenje'.

Početnicima preporučujem za početak dvije takve izmjene. Nakon toga slijedi izmjenično tuširanje toplom i hladnom vodom, od stopala prema gore. Slijedi opuštanje tijela, a potom i sušenje tijela, a na kraju odmaranje u trajanju od 10 do 30 minuta, tijekom kojih budite omotani pokrivačem. Dok se odmarate, pijte što više tekućine, najbolje vode obogaćene mineralima, čaj ili sok. U svim saunama (osim u turskoj) sjeda se na ručnike (ručnike stavimo i pod stopala).

Foto: Dreamstime

Iz higijenskih razloga moramo izbjegavati direktan dodir tijela i drveta (keramike). U saunama možete ležati, ali trebate biti uviđavni prema drugim posjetiteljima saune, pa je bolje sjesti kako bi svi imali dovoljno prostora. Pravila higijene nalažu da se nakon izlaska iz saune ponovno otuširate.

Pripazite kod odlaska u saunu jer sauna se ne preporučuje osobama koje imaju akutne kožne bolesti, vrtoglavice, srčane tegobe i visok krvni tlak. Psihološki efekt saune je od velike važnosti. Pozitivna je i sama činjenica da ćete se na sat vremena opustiti od svega i posvetiti sami sebi.

Takva atmosfera i toplina koja umiruje čini vas krajnje opuštenima, a u svakom slučaju, u doba kad su ljudi pod stresom, ne bi bilo loše probati ovakvu vrstu odmora.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: