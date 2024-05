Kako izabrati ormar: 'Čak i profesionalni dizajneri priznaju da im to često nije lak posao'

Uz dužno poštovanje prema Marie Kondo, kod uređenja ormara nije sve samo u tome da se naučite rješavati stvari koje ne nosite ili ne koristite neko vrijeme. Ima nešto i u dizajnu ormara, kaže Jessica Schuster, dizajnerica interijera iz New Yorka, koja je osmislila svoj garderobni ormar. Kaže kako dobro dizajnirani ormar omogućava da maksimalno iskoristite prostor za pohranu, bez pretrpavanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:34 Organizacija ormara | Video: Pixells

- Ormar ne biste trebali kupovati kao nešto usputno. Vaša odjeća je važan dio vašeg identiteta i važna za to kako se predstavljate svijetu, pa uvijek treba nastojati kreirati taj prostor na odgovarajući način - ističe.

Čak i profesionalni dizajneri, dodaje, priznaju da to često nije lako, pa je dobro pozvati stručnjaka da vas oko toga savjetuje. No, ima nekoliko savjeta koje je uvijek dobro imati na umu, prenosi The New York Times.

Procijenite kakav vam ormar treba

- Puno puta ljudi dizajniraju svoj ormar iz snova, na temelju toga kako žele da izgleda, umjesto da krenu od toga što od stvari i ormara u stanu imaju i procijene što im zaista treba - kaže Hanna Baxter, direktorica interijera u Horderly Professional Organizing.

Dakle, prije nego što kupite ladice ili košare koje ćete umetnuti u ugradbeni ormar, procijenite što točno trebate spremiti u taj prostor.

- Izvucite sve iz ormara, razvrstajte u kategorije, uredite te kategorije i riješite se onoga što ćete donirati ili baciti. Tada pregledajte stvari koje ste zadržali, kako biste vidjeli kakva vrsta spremišta vam za to treba i prema tome nabavljajte ladice, košare, pregrade i slično - kaže.

Foto: Dreamstime

Lisa Adams, izvršna direktorica LA Closet Design sa sjedištem u Los Angelesu, kaže kako ona stvari koje treba spremiti u ormar razvrstava u tablici, kako bi imala što bolji pregled.

- To znači prebrojati i izmjeriti svaki par cipela i svaki odjevni predmet. To je važno kako biste znali koliko pari cipela trebate pospremiti u ormar, koliki je omjer stvari koje se vješaju na kratko, a koliko stvari kojima je potreban dulji prostor kad ih objesite, kao i onih koje bi trebale na policu, ili u ladicu - kaže.

Razmotrite imate li rezervni prostor

Ako vam se čini da još uvijek imate previše stvari da sve stane u ormar spavaće sobe, razmislite možete li nešto od toga pohraniti negdje drugdje.

- Ako se u vašoj obitelji svi izuvaju na ulazu, možda vam može dobro doći ormar na ulazu za kapute i cipele, umjesto da takve stvari stavljate u ormar s drugom odjećom - kaže Hanna Baxter.

Osim toga, razmislite o korištenju dodatnog samostojećeg namještaja koji će biti dodatni prostor za odlaganje. Ma primjer, možete kupiti komodu za spavaću sobu, rekla je Carolyn Musher, potpredsjednica prodaje u tvrtki koja prodaje ormare iz New Yorka.

Sami dizajnirajte primarne komponente

Osnovni ormar s jednom visećom šipkom i jednom visokom policom ne donosi vam puno koristi.

- Ljudi će svašta gomilati na vrhu ormara, stvari će padati posvuda, visjeti na pola, uz hrpu cipela na podu - kaže Carolyn Musher.

To jednostavno nije dobro rješenje, dodaje. No, ako uvedete više šipki, više polica i nekoliko ladica, vjerojatno ćete u isti prostor moći spremiti više stvari i to puno urednije.

Kad otvorite vrata ormara, trebali biste se osjećati jednako dobro kao i kad gledate police u trgovini. Cilj je da jednim pogledom možete vidjeti sve što posjedujete, bez kopanja po hrpama - dodaje. Jedno od rješenja je postavljanje šipki koje omogućuju vješanje odjeće u dva reda, tako da odmjerite oko jedan metar od poda i tu postavite šipku za vješanje. Potom iznad toga stavite policu, pa na vrh ormara još jednu šipku.

Foto: Dreamstime

-Sve ono što nije za vješanje, prebacite na police, a ako lako padne s police, mora u ladicu - dodaje. To znači da bi većinu glomaznih stvari, poput vesti i traperica, trebalo presavijati i slagati na police, a donje rublje, čarape, pidžame i majice mogu ići u ladice.

Police bi trebale biti duboke najmanje 30 centimetara, a u idealnom slučaju duboke su 35 do 40 centimetara, smatra Carolyn Musher.

Podesive ladice i police

Dizajneri ormara u Container Storeu vole koristiti mješavinu dubina, rekla je Courtney Lomonaco, voditeljica trgovine s namještajem. Tako je 30 centimetara mjera za više police, jer je do njih teže doći, a 40 centimetara za one niže, kod kojih nam je pristupačno i ono što složimo dublje.

- Podesive police su najbolje, jer se u budućnosti mogu podizati ili spuštati. No, trebaju biti lako podesive i ne odstupajte previše od spomenutih mjera, jer ako stog odjeće postane previsok, počet će padati, što vas vraća u nered - dodaje Musher.

Osigurajte prostor za cipele i torbe

Cipele ne moraju biti na hrpi na podu ili po kutijama. Poredajte ih u redove na policama, pa će biti lakše pronaći one koje želite obuti. Iako se police pod kutom često promoviraju kao rješenje za cipele, Musher im nije sklona.

- Nevjerojatno su neučinkovite, jer zauzimaju više prostora od ravne police i ograničavaju ono što se može pohraniti - kaže.

Torbice se također mogu pohraniti u redove na policama. No budući da lako padnu, možda će vam dobro doći prozirni razdjelnici, ili kutije u koje ih možete staviti.

Dodajte funkcionalni pribor

Jednom kad su primarne komponente vašeg ormara postavljene, postoji neograničen broj dodataka koji vam mogu olakšati razmještaj. Tako dizajnerica Adams, iz LA Closet Design, ponekad uključuje i kliznu površinu za preklapanje odjeće. Također, gradi viseće dijelove s malim 'džepovima' ostataka prostora za šalove i nakit.

Musher voli klizne sustave kukica za pojaseve i kravate, a posebno joj se sviđaju uvlačne šipke koje se izvlače ravno, tako da na njih možete objesiti ono što dođe s kemijskog čišćenja i slično.

- To je stvar koju uvijek stavim u svaki ormar, bez obzira na sve, jer su potrebe velike - kaže.

Unutar ladica dodaje razdjelnike, kako bi donje rublje, čarape i grudnjaci bili u odvojenim odjeljcima.

Foto: Dreamstime

Stražnja strana vrata je često zaboravljeni prostor koji se može koristiti za postavljanje zrcala pune dužine ili dodatnog spremišta.

- Sada postoji i puno sustava koji omogućavaju da cipele postavite na stražnju stranu vrata, ili da na njima držite dodatni pribor poput šešira, što oslobađa više prostora u ormaru - kaže Fillip Hord, osnivač tvrtke Horderly.

Kutije su, pak, dobar dodatak za čuvanje džempera i zaštitu odjeće izvan sezone na visokim policama, rekla je gospođa Lomonaco. Odaberite prozirne da možete vidjeti što je u njima.

Također, pazite kako birate vješalice - one tanje lakše će se uklopiti u prostor, a njihova ujednačenost doprinosi tome da održite red u ormaru.

Dodajte malo osobnosti

Ormari ne moraju biti lišeni osobnosti. Obojite ga nekom životnom bojom, pa i unutarnji prostor, kako bi unio živost u prostor kada ga otvorite. U ugradbene ormare često je moguće dodati mali komad namještaja, umjetničko djelo ili dizajnersko zrcalo koje će dati dozu osobnosti.

Gospođa Schuster je, na primjer, svoj garderobni ormar obojila u plavo, na zid postavila uokvirene umjetnine i pored njega prostirku od ovčje kože.

- Kad se odijevate, želite se osjećati ugodno, kako to treba biti kod kuće. Ormar može doprinijeti tom dobrom osjećaju - zaključuje.