Vodič za kupovinu savršenog bikinija: Gornji i donji dio je najbolje kupovati odvojeno

Francuz po imenu Louis Réard predstavio je svoju kreaciju 'bikini' na pariškom bazenu Piscine Molitoruu srpnju 1946. godine i šokirao svijet. Naime, Réard je pozvao novinare da vide njegovu skandaloznu kreaciju, koju je odjenula njegova prijateljica plesačica Micheline Bernardini, jer očito niti jedna ugledna manekenka ne bi nosila tako mikro outfit. Bikini je lansiran četiri dana nakon što su započela nuklearna testiranja na atolu Bikini, u Tihom oceanu, a ime je trebalo sugerirati 'eksplozivni' učinak u medijima, što je taj mali kupaći kostim uistinu i ostvario.

Iako ga dame nisu odmah prihvatile, već on dobiva slavu u 70-tima, kad društvo pronalazi slobodu i hipiji odbacuju sva pravila establišmenta, bikini je danas relevantan kroj u svijetu mode. Grudnjaci imaju niz varijanti, od trokutića do varijanti s košaricama, a tu su i naramenice s volanima te nizom drugih sličnih detalja i ukrasa.

Grudnjak od bikinija je čak postao i samostalan odjevni predmet - trendovi ga donose kao dio odijela.

No, uskoro kreće avantura nabavke bikinija jer nije tako jednostavno u garderobi dućana odabrati nešto što tijelu savršeno pristaje.

Donosimo vodič kako ga izabrati.

Oblik grudnjaka

Grudnjak treba biti prilagođen veličini grudi, odnosno proporcijama tijela. Naime, košarice imaju estetsku, ali i bitnu praktičnu funkciju, uloga im je da nose grudi te da ne žuljaju ili stvaraju neugodan dojam.

Foto: H&M

Idealne su košarice koje imaju ugrađene žice, za bolji oblik, baš kao i kod klasičnog grudnjaka.

Klasični trokuti idealni su za manje grudi, no neki imaju ugrađene tanke jastučiće, stoga ipak daju neku konkretniju potporu.

Trakice oko vrata su praktične jer se vežu po mjeri, a kad je riječ o običnim naramenicama, bolje su one koje imaju male kopče, odnosno lako ih je prilagoditi.

Razne gaćice

Trokuti s mašnicama, visoko rezane do struka, tu je niz varijanti...

Idealno je izabrati model u kojemu se osjećamo ugodno, bez obzira na trendove jer danas ima uistinu svega. Nedavno su se u modu opet vratile visoke gaćice inspirirane pedesetima, što je publika oduševljeno prihvatila.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Visoki struk je ugodan, naglašava liniju i čini je ženstvenom te prekriva trbuh, što je još jedan adut.

S druge strane, gaćice-trokuti s mašnama i manji modeli idealni su za one koje vole što manje tekstila na tijelu, naročito kad je riječ o kupanju. Istina, manji su badići praktični jer se brže suše, no opet ponuda je velika.

Danas je moguće odabrati ono što nam uistinu pristaje jer dizajneri su se potrudili osmisliti niz opcija.

Prvo treba znati što se traži jer lako se izgubiti u velikoj ponudi. Biramo ono što nam odgovara, prilagodimo dizajn tijelu.

Mekani materijali

Materijali novog doba su tu da nam daju bolju udobnost, stoga današnji moderan grudnjak od bikinija ima čvrstoću, ali i ugodnost. Praktičan je i dizajn koji se sastoji od dva sloja materijala, manje je providan kad je riječ o svijetlim bojama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Elastični tekstil raznih debljina savršen je za badiće, no tu su i razne pletene varijante.

Kod njih vidimo manju rastezljivost, stoga su ti bikiniji bolji za varijantu izvan vode. Pletenina se, naime, zna razvući, stoga su badići takvog dizajna praktičniji kao dio nekog dnevnog outfita.

Boje i motivi

Za veće grudi idealni su manji uzorci, dok su jednobojne varijante super za sve. Veći šareni uzroci privlače pažnju, što također treba znati pri odabiru.

Od boja, sjetimo se da neon tonovi odlično pristaju preplanuloj koži, naglašavaju njezinu put.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Šarenilo je neodoljivo, no to je ujedno optička varka - dobar su primjer prugasti uzorci. One horizontalne ipak bolje pristaju tijelu te ga čine vizualno vitkijim. Ipak, sve je stvar ukusa.

Za naglašavanje nekog djela tijela, a to vrijedi i kad je o badićima riječ, najbolje je nositi nešto svijetlo ako želimo da se istakne.

Isto to pravilo primijenit ćemo pravilo tamnih boja - dio tijela za koji ne želimo da je u fokusu, prekrit ćemo nečim zagasitim i tako ga 'sakriti', staviti u drugi plan.

Razne kombinacije

Već niz godina dostupne su varijante kupovine gaćica i grudnjaka iz raznih kolekcija, odnosno možemo sami kombinirati gornji i donji dio.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovo je prednost jer standardi veličine odjeće nisu tako raznoliki kao tijelo te se ponekad čini nemogućom misijom odabrati grudnjak i gaćice koje nam idealno pašu.

Stoga je dobro odvojeno kupovati, ovisno o preferencijama, stilu i obliku tijela.

Iako badić otkriva tijelo gotovo u potpunosti, ipak je moguće stilski se poigrati, naročito ako smo kreativno raspoloženi.