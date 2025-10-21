Obavijesti

VRIJEME ZA PROMJENE

Vodič za njegu - ovo su najčešći kožni poremećaji u jesenskom razdoblju i kako ih riješiti

Vodič za njegu - ovo su najčešći kožni poremećaji u jesenskom razdoblju i kako ih riješiti
S promjenom godišnjeg doba mijenjaju se i potrebe kože. Tijekom jeseni smanjuje se proizvodnja sebuma, što rezultira suhoćom, osjećajem zategnutosti i većom osjetljivošću kože

Jesen donosi niže temperature i smanjenu vlažnost zraka, što može negativno utjecati na funkciju kožne barijere. Suh zrak, grijanje u zatvorenim prostorima i manjak sunčeve svjetlosti često uzrokuju pogoršanje kroničnih dermatoza i pojavu novih iritacija. Baš kao u garderobi, i u našoj kozmetičkoj torbici vrijeme je za neke konkretne promjene. 

Foto: 123RF

S promjenom godišnjeg doba mijenjaju se i potrebe kože. Tijekom jeseni smanjuje se proizvodnja sebuma, što rezultira suhoćom, osjećajem zategnutosti i većom osjetljivošću kože. Grijanje dodatno isušuje zrak, dok hladniji vanjski uvjeti narušavaju zaštitnu lipidnu barijeru. Prilagodba rutine njege ključna je za održavanje optimalne hidratacije i sprječavanje upalnih reakcija.

Najčešći kožni poremećaji u jesenskom razdoblju su akne, ekcemi, dermatitis...

Akne (Acne vulgaris)

Suhi zrak i promjene u razini sebuma mogu dovesti do začepljenja pora i pojave akni. Dodatni čimbenici uključuju hormonalne promjene i stres. Preporučuje se uporaba blagih nekomedogenih čistača te lokalnih pripravaka sa salicilnom kiselinom ili benzoil peroksidom. U prehrani je poželjno povećati unos omega-3 masnih kiselina i antioksidansa koji djeluju protuupalno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ekcem (Atopijski dermatitis)

U jesen dolazi do pojačanog svrbeža, crvenila i suhoće kože kod osoba s atopijskim dermatitisom. Niska vlažnost zraka i temperaturne razlike potiču gubitak vlage iz kože. Savjetuje se redovita primjena emolijensa bez mirisa i konzervansa te izbjegavanje poznatih iritansa poput grubih tkanina i deterdženata.

Psorijaza i psorijaza vlasišta (Psoriasis vulgaris / capitis)

Manjak sunčeve svjetlosti i niska vlažnost zraka često uzrokuju pogoršanje simptoma. Preporučuje se redovito korištenje hidratantnih pripravaka, primjena keratolitičkih sredstava te, prema preporuci dermatologa, fototerapija ili lokalni kortikosteroidi.

Foto: 123RF

Rozaceja (Rosacea)

Nagle promjene temperature mogu izazvati crvenilo, osjećaj pečenja i pojavu papula i pustula. Njega treba uključivati blage, neiritantne proizvode i kreme sa zaštitnim faktorom. Potrebno je izbjegavati poznate okidače poput vrućih napitaka, začinjene hrane i naglih temperaturnih promjena.

Urtikarija i hladna koprivnjača (Urticaria / Cold urticaria)

Izlaganje hladnoći može izazvati pojavu urtika, svrbeža i otekline. Terapijski pristup uključuje antihistaminike, a u težim slučajevima savjetuje se konzultacija s liječnikom radi individualnog pristupa liječenju.

Woman's legs with goosebumps
Foto: 123RF

Kontaktni dermatitis (Contact dermatitis)

Jesen može povećati rizik od iritativnog ili alergijskog dermatitisa zbog češćeg nošenja vune i metala (npr. nikla) te uporabe agresivnih kozmetičkih proizvoda. Ključni korak u liječenju je identifikacija i izbjegavanje uzročnika te primjena zaštitnih i reparativnih krema.

Preventivne mjere i preporučena njega su dobra hidratacija, kontrola mikroklime te zaštita od UV zračenja, iako je oblačno.

Hidratacija kože 

Korištenje bogatijih krema ili masti pomaže u obnovi lipidne barijere i zadržavanju vlage. Najbolje ih je nanositi neposredno nakon tuširanja, dok je koža još vlažna.

Kontrola mikroklime u zatvorenom prostoru

Grijanje smanjuje relativnu vlažnost zraka, što povećava transepidermalni gubitak vode. Upotreba ovlaživača zraka može značajno smanjiti simptome suhoće kože.

Zaštita od UV zračenja

Unatoč nižem intenzitetu sunčeve svjetlosti, UV zrake mogu uzrokovati oštećenja kože i pogoršati postojeće dermatoze. Preporučuje se svakodnevno korištenje krema sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više).

Closeup focus on female hand holding glass of clear water
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Prehrana i hidracija organizma

Dovoljan unos tekućine i prehrana bogata vitaminima A, C, E te omega-3 masnim kiselinama pridonose očuvanju elastičnosti i otpornosti kože.

Kada potražiti stručnu pomoć

Ako se kožne promjene tijekom jeseni pogoršaju ili ne reagiraju na standardnu njegu, preporučuje se pregled dermatologa. Pravovremena dijagnoza i ciljano liječenje sprječavaju kronifikaciju simptoma i komplikacije.

Jesen je razdoblje povećanog rizika za pogoršanje suhoće i upalnih kožnih stanja. Sustavna, prilagođena njega i praćenje dermatoloških savjeta ključni su za održavanje zdrave i stabilne funkcije kože tijekom hladnijih mjeseci. 

