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PRAKTIČNI SAVJETI

Vodič za seks tijekom toplinskog vala: Savjeti kako ne 'izgorjeti' tijekom vruće akcije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vodič za seks tijekom toplinskog vala: Savjeti kako ne 'izgorjeti' tijekom vruće akcije
Foto: 123RF
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Ostanite svježi, zaigrani i dopustite ljetnoj ljubavi da dobije potpuno novo značenje. Izbjegavajte akciju dok je vani najjače sunce, ali isto tako imajte na umu da su tijekom vrućina poze s manje dodira tijela ipak bolje

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Ekstremne vrućine ruše temperaturne rekorde diljem kontinenta, ali to nije razlog da gasite strast. Ljepljive plahte, dehidracija i iscrpljenost? LELO donosi praktičan vodič o tome kako zaobići ove uzroke lošeg raspoloženja i održati atmosferu vrućom – bez opasnosti od pregrijavanja.

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Seks savjeti 00:56
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Priprema: Kako ostati hladne glave (i tijela)

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lokacija. Birajte je mudro. Zaboravite na spavaću sobu. Toplinski valovi zahtijevaju kreativna rješenja za rashlađivanje. Isprobajte kupaonski pod (spas u obliku hladnih pločica), kuhinjski pult (osvježavajuće i uzbudljivo) ili čak skriveni kutak u sjeni na otvorenom, ako vam privatnost to dopušta. Ako imate klimu, smjestite se strateški – tamo gdje je protok zraka najbolji.

Tajming je sve. Birajte rano jutro ili kasnu večer. Kada vanjska temperatura padne, bit će vam daleko ugodnije potpuno se opustiti.
Strateška hidratacija. Znojenje je na ovim temperaturama neizbježno, no dehidracija ruši razinu energije i smanjuje prirodnu vlažnost, što otežava postizanje orgazma. Zato uvijek imajte pri ruci bočicu hladne vode ili napitak s elektrolitima.

Rashladite „rekvizite“. Prije upotrebe stavite lubrikant na bazi vode ili odgovarajuće ulje za masažu u hladnjak. Osjećaj trnaca i hlađenja na koži bit će nevjerojatno osvježavajući.

Pripremite teren. Okrenite ventilator tako da puše izravno prema krevetu – lagani povjetarac može dodatno intenzivirati svaki dodir. Također, prije nego što krenete u akciju, na krevet stavite plahte koje hlade ili ručnik za plažu koji dobro upija vlagu.

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Najbolje seks poze za svaku dužinu, obujam i razne potrebe

Poze: Minimalno tjelesne topline, maksimalno užitka

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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Izbjegavajte misionarsku pozu. Kontakt tijelom o tijelo u ovom slučaju djeluje poput živog pokrivača koji zadržava toplinu između vas i partnera.

Zaboravite na akrobacije. Fokusirajte se na krajnji cilj, užitak. Sada stvarno nije vrijeme za dokazivanje i pokazivanje umijeća. Radije birajte poze koje zahtijevaju minimalan fizički napor, poput doggy poze ili ležanja jedno uz drugo. Spori, senzualni pokreti i tantričke tehnike sjajan su način za izgradnju duboke intimnosti bez prevelikog umaranja.

Seks u stojećem položaju. Vertikalna akcija – pogotovo ako se naslonite na hladnu površinu poput kupaonskih pločica, kuhinjskog šanka ili prozorskog stakla – omogućuje bolju cirkulaciju zraka i prirodno hlađenje.

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Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Preselite se pod tuš. Seks pod tušem je najbolji trik za preživljavanje toplinskog vala. Tekuća voda trenutačno snižava temperaturu tijela i služi kao prirodni lubrikant. Iskoristite prohladan ili mlak tuš kao dio predigre ili ga pretvorite u glavni događaj. Igra vodom iznimno je erotičan i učinkovit način da pobijedite vrućinu i ostanete povezani.

Isprobajte zajedničku masturbaciju. Ako vam se ideja energične penetracije čini prenaporna na plus 40, prakticirajte „seks bez dodira“. Ležanje jedno pored drugog uz senzualno zadirkivanje, verbalne igrice ili međusobnu masturbaciju može vas nevjerojatno uzbuditi – bez ijedne kapljice znoja.

Igre s temperaturom. Klizanje kockicom leda po partnerovom tijelu ili korištenje gelova s efektom hlađenja fantastičan je način da istovremeno potaknete trnce i ugodno rashladite kožu.

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Pozovite u pomoć praktičnog asistenta. Ako je ikada postojalo savršeno vrijeme za uvođenje igračaka u vašu rutinu, to je sada. Ako se umorite, to ne znači da zabava mora prestati – to je samo prilika da istražite nove načine užitka. Uz pravi stav i malu „pomoć sa strane“, možete podići temperaturu u spavaćoj sobi na sve prave načine, a da pritom ostanete savršeno svježi.

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