Vodič za zdravu starost: Možete biti stari, ali ne morate ostarjeti

Pozitivan stav je najvažniji aspekt super-starenja. Istraživanja pokazuju da osobe s pozitivnim stavom žive dulje jer smanjuju stres, što pak smanjuje upale, koje su zapravo glavni uzrok većine bolesti vezanih uz starenje

Živjeti zdravim načinom života dokazano pridonosi dugovječnosti, no stručnjaci idu korak dalje i predstavljaju sedam ključnih koraka za tzv. super-starenje. David Cravit i Larry Wolf, stručnjaci za dugovječnost i suosnivači web-magazina SuperAgingNews.com, nedavno su objavili knjigu 'The SuperAging Workbook', nastavak njihove knjige iz 2023. godine 'SuperAging: Getting Older Without Getting Old'. U njoj autori iznose super savjete za optimalno zdravlje i vitalnost.

- Mogu imati 65 godina, ali još uvijek mogu imati 30 godina pred sobom. Mogu isprobavati nove stvari, stvarati, rasti, učiti i ispunjavati se - kaže Cravit, koji živi u Kanadi. 

Evo sedam ključnih koraka super-starenja prema knjizi:

1. Održavajte pozitivan stav

Pozitivan stav je najvažniji aspekt super-starenja. Istraživanja pokazuju da osobe s pozitivnim stavom žive dulje jer smanjuju stres, što pak smanjuje upale, koje su zapravo glavni uzrok većine bolesti vezanih uz starenje. Cravit potiče starije osobe da aktivno rade na svom stavu i razvijaju pozitivno razmišljanje.

2. Budite svjesni i informirani

Istraživanja o dugovječnosti stalno napreduju, od utjecaja vremena provedenog sjedeći do prehrambenih navika. Pratiti nove spoznaje i primjenjivati ih u svom životu ključno je za dug i zdrav život.

3. Ostanite tjelesno aktivni

Redovita tjelesna aktivnost dokazano produžuje život. Fokus treba biti na fleksibilnosti, snazi, disanju, ravnoteži i općem kretanju. Čak i pet minuta vježbe nekoliko puta dnevno, poput čučnjeva ili šetnje, može značajno poboljšati dobrobit.

4. Vježbajte mozak

Mentalna aktivnost jednako je važna. Učenje novih vještina i rješavanje izazovnih zadataka održava intelektualnu oštrinu. Wolf, koji je u osamdesetima, spominje kako ga Tai Chi sa mačem izaziva i mentalno i fizički.

5. Postavite nove ciljeve

Nakon umirovljenja važno je nastaviti postavljati i ostvarivati ciljeve, bilo da se odnose na bivši posao ili nove interese. Volontiranje, dodatno obrazovanje, hobiji ili sporedni projekti pomažu održati svrhu i fokus.

6. Njegujte društvene veze i samostalnost 

Održavanje kontakta s partnerom, obitelji i prijateljima ključ je za mladolikost. Istovremeno, očuvanje financijske i fizičke samostalnosti omogućava bolji osjećaj kontrole nad životom i sigurnost u starijoj dobi. Važno je biti oprezan prema online prevarama i izvorima informacija.

7. Živite ispunjen život

Najvažniji element super-starenja je ispunjen život. Kombinacija pozitivnog stava, svjesnosti, kretanja, zdrave prehrane, društvenih odnosa i aktivnosti koje volite vodi do dužeg, zdravijeg i ispunjenijeg života.

- Život je sjajan i može ostati sjajan ako ga jednostavno pristupite na pravi način - zaključuje Wolf.

