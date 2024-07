'Vodila sam ljubav i s mlađim i sa starijim muškarcima. Evo koja je razlika i tko je bolji'

Može se pohvaliti povećim iskustvom, jer su je godine iskustva dovele do toga da je shvatila u čemu je razlika - Britanka Almara Abharian ima savjete na području seksa.

- Kad sam bila u kasnim 20-ima, imala sam odnos s muškarcem koji je bio 16 godina stariji od mene. David i ja smo radili u sličnim krugovima i stalno smo se susretali. Oduvijek me palilo samopouzdanje (kojeg je on imao u velikoj mjeri), a također je često nosio odijela - još jedna moja slabost u to vrijeme - započinje priču Almara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Nije je brinula velika razlika u godinama, iako je on bio u ranim 40-ima. Kaže da je tada prvi puta imala nekoga toliko starijeg.

- Do tog trenutka, najstarija osoba s kojom sam bila je bio bivši, devet godina stariji od mene. No, vrijeme koje sam provela s Davidom bilo je iskustvo koje mi je otvorilo oči. Za razliku od partnera mojih godina, on me nije htio samo poševiti i otkotrljati se da spava. Istraživanje mog tijela bilo mu je privilegija, pa je uzeo vremena da shvati što moje tijelo pokreće, više od bilo kojeg ljubavnika mojih godina. Nakon njega sam često spavala sa starijima, iako sam imala odnose i s mlađim muškarcima - izjavila je.

Ističe da je jedan od velikih trendova na sceni spojeva, za ovu godinu, izlaženje ljudi koji imaju veliku razliku u godinama.

Pokušava odgovoriti na pitanje - jesu li stariji ili mlađi muškarci bolji ljubavnici?

- Da pokažem poštovanje, počet ću od starijih. U svojim 20-ima otkrila sam da se s njima osjećam sigurno u vrijeme dok sam još pokušavala shvatiti tko sam. Isprobavanje novih stvari u krevetu može biti zastrašujuće na početku i bilo mi je lakše eksperimentirati s njima, znajući da sam u dobrim rukama. Zbog njih se nisam osjećala glupo, iako sam bila neiskusna - rekla je Almara.

Većina njih bila je željna pokazati joj svoje vještine, ponašajući se prema njoj kao mentor, a ona je bila ponosna što može nešto naučiti.

- Međutim, to ne znači da su te igre bile bez izazova. Bila sam svjesna stresova stresova u njihovim životima. Nekad mi se činilo da naglašavaju tu moć koju imaju radi velike razlike u godinama - izjavila je.

Podsvjesno je smatrala da su njihova mišljenja i pristupi važniji od njezinih, s obzirom na to da su iskusili više života.

Foto: 123rf

- Trebale su mi godine da shvatim da ne moram slijediti njih kao lidere, oni ne moraju voditi. Taj problem nije toliko postojao kod mlađih muškaraca s kojima sam spavala. Najmlađi je moj sadašnji dečko, koji ima 28 godina, ja imam 34, a bilo je i drugih prije njega. Međutim, budući da sam sada starija, pazim da se ne desi disbalans u osjećaju moći, ono što sam ja ponekad osjećala kao mlađa - izjavila je.

Oduvijek joj je bilo jako važno da se partner osjeća sigurno. Uvijek pita ljubavnika je li on sretan u vezi i odnosu te ga potiče da on kaže svoje želje.

- Koliko god se trudim otvoreno komunicirati i usrećiti svoje partnere, mlađi muškarci nisu uvijek pokazivali istu ljubaznost prema meni. Jedan bivši ljubavnik – koji je bio pet godina mlađi od mene – bio je fenomenalan u krevetu. Uvijek je davao, što sam cijenila. Ali izvan kreveta, bio je totalno bez emocija - sjeća se.

To joj je uskoro postalo previše pa ga je napustila.

- Ako želiš pokrenuti moj 'motor', moj um treba isto toliko stimulacije kao i moje tijelo - činjenica koju mlađi muškarci, barem prema mom iskustvu, ne mogu u potpunosti cijeniti. Ipak, ponekad ono što im nedostaje u zrelosti nadomjeste entuzijazmom. Kad sam imala 28, imala sam super vezu za jednu noć s 24-godišnjim muškarcem po imenu Jonas. Bio je jedan od najentuzijastičnijih seksualnih partnera koje sam ikad imala, a također sam se osjećala vrlo ugodno u njegovom društvu - prisjetila se.

Zbog toga se osjećala sposobnom biti dominantniji lik, zauzeti više prostora i reći mu točno ono što želi i treba.

- Možda sam sada vrlo 'glasna', no nisam prije bila takva. A statistički, žene ionako manje govore u krevetu. Na moju sreću, Jonas ne samo da je rado slijedio 'naredbe', već se također nije bojao preuzeti odgovornost - sjeća se.

Jedna stvar koju je primijetila da obje skupine, i stariji i mlađi, imaju zajedničko jest da mogu postati ljubomorni ili ogorčeni kada postane jasno da je Almara spavala s više ljudi nego oni.

- Povremeno se način na koji su se prema meni ponašali promijenio na gore, a onda obično dolazi do kraja veze. Mogu govoriti samo iz vlastitog iskustva, ali moja povijest mi je pokazala da, kada je riječ o odabiru seksualnog partnera, stvari nikad nisu gotove. Stariji ljudi (sada uključujem i mene) često imaju više 'prtljage' koja se može uvući u krevet, od neriješenih emocionalnih problema i bivših partnera, do problema s poslom i općeg stresa – ali to može biti i pozitivno jer što više iskustva imamo, više učimo kako komunicirati svoje potrebe i nositi se s onim što nam život donosi, uključujući i seks - ispričala je.

Također želi spomenuti da postoje dobne granice.

- Jednostavno rečeno, ako ste zabrinuti da bi netko mogao biti premlad ili prestar za vas, vjerojatno jest. Imate isto toliko odgovornosti da uzmete u obzir dobrobit druge osobe, kao i svoju vlastitu. Dakle, iako bi ovo mogao biti novi vrući trend spojeva, nikada ne bi trebao biti samo slučaj uskakanja u krevet sa sljedećom 'srebrnom lisicom' koju vidite. Što se tiče toga tko je na kraju bolji u krevetu, pa, recimo samo da je seks relativan. U svakom slučaju, svaki ljubavnik može nas naučiti nečemu vrijednom, piše Metro.