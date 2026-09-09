Roberto Rubelj već četiri godine ljeti radi kao brodski kuhar na ekskluzivnim jahtama koje plove hrvatskim Jadranom te oduševljava goste vlastitim receptima i maštovitim fine diningom
OPLOVIO CIJELI JADRAN PLUS+
'Vodio sam pizzeriju u Zagrebu, a sada kuham za elitu na brodu'
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Volim svoj posao i nije mi teško da nakon dva, tri tjedna na brodu pomažem u obiteljskom restoranu koji su moji roditelji otvorili prije 17 godina. Budem tu oko tjedan dana, malo pomognem roditeljima kad je najveća gužva u restoranu, tako se barem uspijemo i vidjeti, pa onda opet idem na brod. I tako cijelo ljeto, priča nam Roberto Rubelj (36), koji sad već 4 godine svako ljeto radi kao brodski kuhar na ekskluzivnim jahtama koje plove hrvatskim Jadranom.
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