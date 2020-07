Vodootporne maskare: 5 crnih formula za prekrasan volumen

Ljeti su zahvalne maskare otporne na vodu i znoj te formula sa zasićenim, crnim pigmentom koji trepavice čini gušćima i dužima, a bitna je i četkica koja olakšava aplikaciju

<p>Maskara, kao jedan od najpopularnijih beauty proizvoda, dolazi u niz varijanti, no ovih dana najtraženije su one koje trepavice čine punima, super tamnima i daju im toliko željeni volumen. Naravno, ljetna formula mora biti vodootporna, kako bi bila postojana tijekom dugih dana i noći.</p><p>Catrice maskara Allround Waterproof nosi ime Blackest Black, a tu je i specifična četkica koja obuhvaća svaku, pa i onu najmanju trepavicu. Cijena maskare u drogerijama je 31,90 kn.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up</strong></p><p>Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara vodootporna je maskara s formulom koja maksimalno izdužuje trepavice i pritom ih njeguje. Formula je otporna na znoj i vlagu te ne ostavlja grudice. Cijena: 28,90 kn, u drogerijama.</p><p> </p><p>Benefit Roller Lash Curling Mascara ima Hook ‘n’ Roll četkicu koja odvaja, uvija i podiže trepavice. Formula sadrži provitamin B5 i serin, sastojke poznate po svojstvima za obnavljanje trepavica. Maskara je dostupna u dvije nijanse, crnoj i smeđoj. Vodootporna je, no lako se uklanja. Cijena: 225 kn, Douglas.hr.</p><p>NYX Worth The Hype Waterproof Mascara izuzetno je pigmentirana maskara koja podiže trepavice, čini ih dužima i daje im volumen. Inovativna četkica omogućava dosezanje i najmanjih trepavica u kutu oka. Cijena: 69,99 kn, Pinkpanda.hr.</p><p> </p><p>Too faced Better Than Sex Mascara sadrži inovativnu četkicu i formulu s vodootpornim polimerima, otpornima na znoj, vodu i razmazivanje. Cijena: 189 kn, Douglas.hr.</p>