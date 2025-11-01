Obavijesti

Lifestyle

Komentari 3
NOVI TRENDOVI

Vogue pokrenuo raspravu: Je li sramota reći 'imam dečka'?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vogue pokrenuo raspravu: Je li sramota reći 'imam dečka'?
Foto: 123RF

Nekad su društvene mreže bile prepune objava o partnerima, zajedničkih fotografija, putovanja, godišnjica i romantičnih statusa. Danas je situacija potpuno drukčija

Na društvenim mrežama ovih se dana živo raspravlja o jednoj neobičnoj temi, je li danas „imati dečka“ postalo pomalo neugodno. Povod je članak u Vogueu koji je podigao pravu buru i potaknuo lavinu komentara o tome kako se žene danas odnose prema svojim vezama, osobito onima koje prikazuju online.

Young man embracing girlfriend in love with USA flag outdoors
Foto: 123RF

Nekad su društvene mreže bile prepune objava o partnerima, zajedničkih fotografija, putovanja, godišnjica i romantičnih statusa. Danas je situacija potpuno drukčija. Umjesto konkretne veze, tu su tek suptilne fotografije, detalj neke osobe i slično. Ponekad se lica partnera čak i zamućuju, kao da se želi potvrditi da netko postoji, ali bez stvarne prisutnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Ovaj novi trend ne proizlazi nužno iz srama, već iz želje da se balansira između dvije slike: biti u vezi, ali istodobno ne izgledati ovisno o njoj. U vremenu kad se sloboda, samostalnost i ironija visoko cijene, javno pokazivanje partnera djeluje previše „ozbiljno“, pa čak i pomalo staromodno.

NERASKIDIVA VEZA 20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom
20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom

Ipak, iza toga stoje i dublji razlozi. Mnoge žene priznaju da partnera ne objavljuju iz praznovjerja ili straha da bi „urok“ i tuđa zavist mogli pokvariti sreću. Druge jednostavno ne žele kasnije brisati tragove veza koje možda neće potrajati.

Couple embracing each other and touching face to face.
Foto: 123RF

Na podcastima i TikToku sve se češće čuje kako je „imati dečka sada out“, a duhoviti komentari poput „vratit će se u modu kad počnu funkcionirati“ savršeno opisuju duh trenutka.

MIRNA VEZA 15 razloga zbog kojih se isplati izlaziti sa starijim muškarcem
15 razloga zbog kojih se isplati izlaziti sa starijim muškarcem

Možda je to samo još jedan ironičan ciklus online života, a možda i znak da se način na koji doživljavamo romantiku i partnerski identitet doista mijenja.

Što vi mislite? Je li „djevojka s dečkom“ stvar prošlosti ili samo nova verzija iste priče? Odgovorite nam u komentarima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka
SLAŽETE LI SE?

Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene fizičke karakteristike i šarm koji ih čini posebnima. Dok neki zrače očaravajućom privlačnošću koja oduzima dah, drugi su možda manje upadljivi
Fatalne mane horoskopskih znakova i kako ih prevladati
ŠTO VAS KOČI U ŽIVOTU?

Fatalne mane horoskopskih znakova i kako ih prevladati

Svatko od nas ima svoje jedinstvene karakteristike, a astrologija nam može pomoći razumjeti neke od naših urođenih tendencija. Istražili smo fatalne mane svakog znaka Zodijaka i kako ih možemo prevladati
Top lista očeva po Zodijaku: Od najboljeg do najmanje dobrog
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Top lista očeva po Zodijaku: Od najboljeg do najmanje dobrog

Svi muškarci mogu postati očevi, ali samo neki horoskopski znakovi su izvrsni tate. Ako se nadate da ćete jednog dana imati djecu, pogledajte što kaže horoskop kakav je koji znak kao tata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025