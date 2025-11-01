Vogue pokrenuo raspravu: Je li sramota reći 'imam dečka'?

Na društvenim mrežama ovih se dana živo raspravlja o jednoj neobičnoj temi, je li danas „imati dečka“ postalo pomalo neugodno. Povod je članak u Vogueu koji je podigao pravu buru i potaknuo lavinu komentara o tome kako se žene danas odnose prema svojim vezama, osobito onima koje prikazuju online.

Nekad su društvene mreže bile prepune objava o partnerima, zajedničkih fotografija, putovanja, godišnjica i romantičnih statusa. Danas je situacija potpuno drukčija. Umjesto konkretne veze, tu su tek suptilne fotografije, detalj neke osobe i slično. Ponekad se lica partnera čak i zamućuju, kao da se želi potvrditi da netko postoji, ali bez stvarne prisutnosti.

Ovaj novi trend ne proizlazi nužno iz srama, već iz želje da se balansira između dvije slike: biti u vezi, ali istodobno ne izgledati ovisno o njoj. U vremenu kad se sloboda, samostalnost i ironija visoko cijene, javno pokazivanje partnera djeluje previše „ozbiljno“, pa čak i pomalo staromodno.

Ipak, iza toga stoje i dublji razlozi. Mnoge žene priznaju da partnera ne objavljuju iz praznovjerja ili straha da bi „urok“ i tuđa zavist mogli pokvariti sreću. Druge jednostavno ne žele kasnije brisati tragove veza koje možda neće potrajati.

Na podcastima i TikToku sve se češće čuje kako je „imati dečka sada out“, a duhoviti komentari poput „vratit će se u modu kad počnu funkcionirati“ savršeno opisuju duh trenutka.

Možda je to samo još jedan ironičan ciklus online života, a možda i znak da se način na koji doživljavamo romantiku i partnerski identitet doista mijenja.

Što vi mislite? Je li „djevojka s dečkom“ stvar prošlosti ili samo nova verzija iste priče? Odgovorite nam u komentarima.