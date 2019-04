Vole 'laku' zaradu: Lav i Ovan su najveći kockari Zodijaka...

Lav se voli igrati, voli to uzbuđenje lova na dobitak i to radi na svim područjima života. Kockanje i rizične igre su definitivno nešto bez čega ovaj znak ne može, barem ne na duže vrijeme.

I dok će muškarci, osobito oni pasionirani kockari provoditi noći u kockarnici, redovito pohoditi sportske kladionice te stalno provjeravati rezultate na teletextu ili putem mobitela, žene ovog znaka neće odoljeti srećkama i Eurojackpotu. Za muškarca Lava to je suviše banalna igra. On voli visoke uloge, a što veći rizik, to u njemu više bujaju strast i uzbuđenje. Uživa u lovu, a to mu je slađe od krajnjeg rezultata. Takav je u ljubavi, u životu općenito, a tu draž iščekivanja ‘sretnog završetka’ koji to možda i neće biti, nitko ne može shvatiti osim njega samog. Budući da se uvijek u životu igra srcem, tako je i na ovom području. To je njihova strast kojoj se posvećuju u potpunosti, a što češće igraju, sve su tome predaniji, da ne kažemo ovisniji. Ne može se reći da imaju neku posebno osmišljenu taktiku kao što bi to mogla imati jedna Djevica ili Jarac jer dijete u njemu nema puno strpljenja za sve te silne kombinatorike.

Njegov je cilj igra i uživanje u igri i to je to! Kad izgubi nerado će pričati o tome, suviše je ponosan da bi priznao poraz, konkretnije da bi priznao koliko je novaca uložio i izgubio. No zato će za ostvareni dobitak saznati svi i izvjesno je da će taj iznos vrlo brzo ‘ulupati’ u čašćenje prijatelja ili ispunjenje neke luksuzne želje. Nitko nije cijepljen od želje za brzim dobitkom kojim će riješiti egzistencijalne probleme. I ostali znakovi Zodijaka imaju svoje taktike i promišljanja kad su u pitanju nagradne igre i kockanje. Neki igraju srcem kao Lav, neki mozgom, a neki će samo povremeno zalutati u kladionicu i pouzdati se u svoju sretnu zvijezdu.

OVAN voli čar pustolovine i igre za koju ne zna kuda će ga odvesti. Često ga se može vidjeti za automatom. Teško podnosi poraz. Idealno vrijeme za igre na sreću je u svibnju.

BIK je oprezan i promišljen, u svemu pa i u kockanju. Previše cijeni novac da bi ga olako bacao, no zbog hedonizma, može prilično ‘zastraniti’. Bikovi bi sretne ruke mogli biti ponajprije u lipnju.

Foto: Dreamstime

BLIZANAC nema previše strpljenja za ništa, pa niti za kockanje. On to čini povremeno i površno. Otići će uplatiti listić, a često se u posljednji tren sjetiti da nije provjerio rezultate izvlačenja. Njegov sretan mjesec je lipanj.

RAK u kladionicu ide s određenim ciljem, a ne zato što ga to veseli. Nije od onih koji vjeruje da može nešto dobiti, pa će svoju sreću na nagradnim igrama okušati iz puke znatiželje. Sreća bi mu se mogla osmjehnuti u lipnju.

DJEVICA ništa ne prepušta slučaju. Upusti li se u ovu avanturu uredno će voditi knjige dobitaka i gubitaka, imat će dobro razrađenu taktiku i igrati posvećeno i s namjerom. Rujan je najsretniji mjesec za Djevice.

VAGA će okušati sreću u nagradnim igrama ako su dobici neko luksuzno putovanje, automobil ili stan. Nije luda za kladionicama i kockarnicama. Sreću će okušati čisto iz znatiželje. Za Vage će studeni biti posebno sretan.

ŠKORPION u svemu ide do kraja, pa i u kockanju. Slijepo će se držati unaprijed postavljene taktike. Ne podnosi poraz i nekoliko njih uzastopno će ga nagnati da prekin. Škorpione će sreća pomaziti u studenom.

STRIJELAC će samo povremeno uletjeti u ovo područje života, čisto da provjeri ima li tu nešto za njega. Kad uvidi da je sve samo igra bez neke izvjesnosti i smisla, brzo će krenuti dalje. Njegov sretan mjesec je prosinac.

Foto: 123RF

JARAC je previše ozbiljan i kockanje smatra nepotrebnim gubitkom novca. No ponekad će se upustiti u klađenje ako mu je ono tematski zanimljivo. Previše je skeptičan i ne vjeruje u brze dobitke. Pod sretnom zvijezdom će biti u prosincu.

VODENJAK će izmisliti neku posebnu taktiku koja će za mnoge izgledati kao čista mozgalica, no njemu će imati smisla. Njegov um će tome pristupiti matematički i vrlo ozbiljno, no igrat će rijetko i povremeno. Sreća će im se osmjehnuti u lipnju.

RIBE vole sanjati da mogu imati sve, pa tako i da je mogu ostvariti milijunski dobitak na lutriji. Definitivno igraju srcem, bez taktike i kad se sjete. No ako nešto i dobiju brzo će to potrošiti. Sretne ruke bi mogle biti u lipnju, ali i srpnju.