Dejana: Nemam ruke pa sam Sulji umjesto njih dala osmijeh

Jeste pokušali da slikate nogom? Ja jesam, i prvi put u životu nisam se bazirao na perfekcionizam u svome radu, rezultat je divan! Hvala predivnoj osobi - @devojka_sa_krilima_ , koja mi je omogućila da doživim ove izvanredne trenutke, i da iz glave, preko trupa, do nogu prenesem svoju inspiraciju na papir. 🏔🌋🏞🌄🖼🎨 ❤ #art #disabilitylife #disabilitysupport

A post shared by Suljo Keranović (@s.keranovic_official) on Dec 14, 2018 at 9:59am PST