Volite sir, no smeta vam laktoza - ovih 9 sireva slobodno jedite!

Netolerancija na laktozu je nemogućnost pravilnog probavljanja laktoze. S obzirom da mnogi vole jesti sir, tvrđi i što stariji sirevi imaju nisku razinu laktoze. To su sirevi poput parmezana, cheddara...

<p>Procjenjuje se kako je oko 65% svjetske populacije u većoj ili manjoj mjeri netolerantno na laktozu, što znači da jela na bazi mlijeka poput jogurta, sladoleda i da, sira mogu stvoriti niz nepoželjnih probavnih simptoma. Na svu sreću, sirevi koji imaju niski udio laktoze mogu biti ključ za grickanje 'bez boli'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sirevi</p><h2>Što je netolerancija na laktozu?</h2><p>Netolerancija na laktozu je nemogućnost pravilnog probavljanja laktoze ili nedovoljna mogućnost da se probavi laktoza, šećer koji se nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima. </p><p>Nepodnošenje laktoze uzrokuje nedostatak enzima laktaze, a može rezultirati plinovima, natečenosti ili može doći do proljeva nakon konzumiranja mliječnih proizvoda. </p><p>Netolerancija na laktozu zapravo ne uključuje imunološki sustav, ona je rezultat nemogućnosti tijela da probavi, apsorbira, metabolizira hranu ili njenu komponentu.</p><p>Ljudi ponekad miješaju nepodnošenje laktoze sa alergijom na kravlje mlijeko. Alergija na kravlje mlijeko je reakcija imunološkog sustava na jednu ili više mliječnih bjelančevina i može biti opasna po život kada se konzumira i mala količina mlijeka ili nekog mliječnog proizvoda. </p><p>Alergija na kravlje mlijeko se najčešće pojavljuje u prvoj godini života, dok se netolerancija na laktozu javlja češće u odrasloj dobi.</p><h2>Što utječe na količinu laktoze u siru?</h2><p>Većina sireva prirodno je bez laktoze ili sadrži vrlo nisku razinu laktoze jer postupak stvaranja sira uključuje razdvajanje mlijeka na sirutku i skute. Većina laktoze nalazi se u sirutki, koja se uklanja, a sir se proizvodi od skute. Na razinu laktoze utječe i fermentacija i vrijeme. Preostala laktoza fermentacijom pretvara se u mliječnu kiselinu. Što duže sir ostari (ili fermentira), manje će laktoze imati.</p><p>Način prerade sira i vrsta korištenog mlijeka mogu utjecati na sadržaj laktoze u siru. Sir ima mnogo niže razine laktoze u odnosu na ostale mliječne proizvode jer se velik dio laktoze gubi u sirutki (tekućem dijelu koji nastaje tijekom stvaranja sira). </p><p>Starenje sira može dodatno smanjiti razinu laktoze, jer tijekom procesa fermentacije bakterije pretvaraju laktozu u mliječnu kiselinu. Osim toga, u smislu vrste mlijeka, kozje mlijeko ima nešto niže razine laktoze u odnosu na kravlje mlijeko.</p><h2>Koji sirevi imaju najmanje laktoze</h2><p>Ispada da većina sireva, osobito tvrda, ima relativno malo laktoze. </p><p>Tvrdi sir obično je najniži u laktozi, primjerice parmezan i cheddar sir, no dobar je i kozji sir. Ipak, s obzirom da sir ima mnogo manje laktoze nego čaša mlijeka, male količine bilo koje vrste obično se dobro podnose. </p><h2>Ako želite biti oprezni u konzumaciji sira, ovi sirevi imaju nižu razinu laktoze:</h2><h2>1. Cheddar</h2><p>Postoje razne vrste cheddar sira, uključujući blage, oštre, ekstra oštre, premium i drugi, a najveća razlika među njima je količina starenja. Dok je blagi cheddar star dva do tri mjeseca, premium se stari između dvije i pet godina. Blagi cheddar sadrži oko 0,0 do 2,1% laktoze, dok stariji cheddar sadrži tragove od 2,1%.</p><h2>2. Parmezan</h2><p>Ovaj tvrdi talijanski sir star je oko 12 do 36 mjeseci. Ribani parmezan sadrži 2,9 do 3,7% laktoze, a tvrdi parmezan sadrži 0,0 do 3,2%.</p><h2>3. Švicarski sir</h2><p>Mnoge vrste sira spadaju u kategoriju 'švicarski'. Dok prave švicarske sorte uključuju Emmentaler i Gruyère, mnogi švicarski sirevi koji se nalaze u trgovinama proizvode se u Sjedinjenim Američkim Državama. Švicarski sir sadrži 0,0 do 3,4% laktoze, a pasterizirani, prerađeni švicarski sadrži 0,0 do 2,1%.</p><h2>4. Brie</h2><p>Ovaj mekani, masni kremasti francuski sir tradicionalno se pravi od kravljeg mlijeka, ali može se napraviti i od kozjeg mlijeka. Ovisno o vrsti mlijeka koje se koristi, Brie sadrži 0,0 do 2,0% laktoze.</p><h2>5. Feta sir</h2><p>Svježi sirevi poput fete znatno su veći u laktozi nego neki tvrdi. Možda će trebati nekoliko eksperimenata da biste utvrdili možete li ih tolerirati ili ne, zato budite svjesni da feta sadrži otprilike 4,1% laktoze.</p><h2>6. Camembert</h2><p>Slično Brie-u, Camembert je kremasti, mekani francuski sir koji ima blago iscrpljenu unutrašnjost, a proizvodi se od kravljeg mlijeka. Sadrži od 0,0 do 1,8% laktoze.</p><h2>7. Gouda</h2><p>Ovaj polutvrdi nizozemski sir jedan je od najpopularnijih na svijetu i sadrži 0,0 do 2,2% laktoze.</p><h2>8. Blue sir</h2><p>Nije za svakoga, ali oni koji vole plavi sir imaju tendenciju da ga vole. Izrađen je od kultura plijesni Penicillium i definitivno ima izražen miris. Sadrži 0,0 do 2,5% laktoze.</p><h2>9. Provolone</h2><p>Ovaj polutvrdi talijanski sir napravljen je od kravljeg mlijeka i ima blagi, dimljeni okus. Sadrži 0,0 do 2,1% laktoze.</p><p>Biti netolerantan na laktozu ne mora nužno značiti i odricanje od svih sireva, ali pravilo je sljedeće: Što je tvrđi sir, stariji sir, to manje laktoze sadrži, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/cheeses-lowest-in-lactose-best-for-lactose-intolerance" target="_blank">MBG.</a></p>