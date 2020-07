Volite vrući seks: Onda svakako napravite listu 'zločestih igrica'

Tracey Cox iz Britanije, stručnjakinja za seks, otkrila je seksualne ideje koje biste ako već niste napravili, trebali staviti na svoju 'To do' listu i napraviti ih

<p>Britanska stručnjakinja za seks <strong>Tracey Cox</strong> otkrila je 50 stvari koje bi se trebala naći na vašoj seks 'To do' listi. Kaže da je to jedan način da zajamčite da vam nikad neće biti dosadno u krevetu. Prilagodite listu prema vašim osobnim ukusima i željama, a zatim vam preostaje da se opustite i krenete križati ispunjene stvari.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Seks shopovi<br/> </p><h2>Ovo su neke ideje za seks 'to do' listu:</h2><p>1. Provedite cijeli dan u krevetu seksajući se (Napustite sobu samo kada ste gladni)</p><p>2. Seksajte se vani (Osjećaj vrućeg sunca koji pada na vaše golo tijelo je nezamisliv)</p><p>3. Seksajte se u polu-javnosti (Nosite odjeću koju možete gurnuti u stranu, umjesto da je morate skinuti i nemojte to raditi ako je velika vjerojatnost da ćete biti uhvaćeni)</p><p>4. Seksajte se u vodi</p><p>5. Seksajte se u krevetu svojih roditelja (Osjećaj je tako pogrešan zbog toga i je privlačno) </p><p>6. Vežite jedan drugog </p><p>7. Koristite vibrator</p><p>8. Eksperimentirajte s novim seksualnim igračkama (Elektro stimulacija, klitorisne igračke, nosivi vibratori, masažeri)</p><p>9. Čitajte erotiku jedni drugima</p><p>10. Zajedno gledajte porniće</p><p>11. Igra uloga (Pretvarati se da ste netko drugi i baviti se fantazijom izvrstan je način podizanja strasti)</p><p>12. Seks u troje (Samo za one koji to doista žele)</p><p>13. Imajte online seks</p><p>14. Pošaljite gole fotografiju (Odrežite glavu i pokrijte sve karakteristike koje vas prepoznaju kao vas, kako biste bili na sigurnoj strani)</p><p>15. Prljavi razgovor</p><p>16. Seksajte se u automobilu</p><p>17. Seksajte se pod tušem. Bez maskare</p><p>18. Seksajte se s nekim istim spolom</p><p>19. Seksajte se na plaži</p><p>20. Otiđite u sex shop i kupite sve što vas privlači</p>