20 lakih savjeta za predigru s kojima ćete 'izluditi' svaku ženu

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

<h2>1. Seksi poruke tijekom dana</h2><p>Predigra ne počinje tek u krevetu, već može početi čim otvorite oči. Poruke poput: 'Jedva čekam da budemo goli u krevetu', mogu uzbuditi partnericu i prije nego dođete do kreveta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba ljudi):</p><h2>2. Igrajte se različitim temperaturama</h2><p>Kockice leda ili svijeće mogu biti zabavan dodatak svakoj spavaćoj sobi.</p><p>- Držite kockicu leda među zubima i lagano prelazite po koži partnerice. Ili, ako se vaša partnerica više pali na vrućinu, poput mene, možete se igrati svijećama i kapanjem voska - savjetuje suvoditeljica podcasta Private Part Unknown, Sofiya Alexandra.</p><h2>3. Usporite sa skidanjem</h2><p>Predigra je maraton, a ne sprint i nema žurbe da stignete prvi na cilj. Umjesto da ju brzo svučete, lagano skidajte jedan po jedan komad odjeće i fokusirajte se na dijelove tijela koje ste upravo otkrili.</p><h2>4. Postanite striper</h2><p>Žene u dobrom striptizu uživaju gotovo jednako kao i muškarci. Stoga, nemojte se ustručavati glumiti stripera u spavaćoj sobi. Pogledajte neke od filmova sa striperima, poput Magic Mike, za inspiraciju i krenite.</p><h2>5. Nosite seksi donje rublje</h2><p>Seksi donje rublje nije samo za žene. Ukoliko nađete neko koje vam odgovara, uzbudit ćete ženu bez puno truda.</p><h2>6. Priuštite joj erotsku masažu</h2><p>Prije samog seksa, priuštite partnerici erotsku masažu koja će ju opustiti i uzbuditi. Prigušite svjetla, pustite odgovarajuću glazbu i upotrijebite ulje za masažu. U početku masirajte kao i svaki drugi put, s ciljem da opustite partnericu, a tada rukama krenite i na one 'zabranjene' dijelove tijela.</p><h2>7. Pitajte što ju uzbuđuje</h2><p>Ako niste sigurni što voli, pitajte. </p><p>- Većina žena cijeni muškarca koji želi biti siguran da ju zadovoljava. Ako vidi da se trudite da joj bude ugodno, vjerojatnije je da će se potruditi vratiti uslugu - kaže profesorica psihologije na Sveučilištu Cornell Marbara Bartlik.</p><h2>8. Fokusirajte se na kvalitetu, a ne kvantitetu</h2><p>Poboljšajte kvalitetu predigre i više vas nikad neće gnjaviti s kvantitetom iste.</p><p>- Ako se ponašate kao da samo idete kroz već isprobane radnje kako bi došli do seksa, ona će to primijetiti i trebat će joj više vremena da se uzbudi - kaže dr. Michael Perry, seksualni terapeut iz Kalifornije.</p><p>Najbolji savjet je da uživate u tome što radite jer će žena to primijetiti i uzbuditi se.</p><h2>9. Započnite polako</h2><p>Da, klitoris je očito mjesto na koje se trebate fokusirati, ali mnogi muškarci to čine krivo.</p><p>- Direktna stimulacija klitorisa ponekad može biti bolna. Mnogo je bolje dražiti je u neposrednoj blizini klitorisa nego se odmah baciti na njega - savjetuje autorica knjige The Good Vibrations Guide to the G-spot, Cathy Winks.</p><p>Ukoliko se radi o oralnom seksu, savjet je da se fokusirate na klitoris i onda se malo maknete pa ispočetka.</p><h2>10. Proširite svoj repertoar</h2><p>Postoji mnogo načina na koje ćete proširiti svoj repertoar u oralnom seksu i uvijek bi trebali pokušavati ubaciti neke nove stvari. Najjednostavnije što možete pokušati je da promijenite kut prilaska te da ju stimulirate jezikom horizontalno, a ne vertikalno.</p><h2>11. Izludite je tehnikom osmice</h2><p>Tehnika osmice je jedna od provjerenijih tehnika za dovesti ženu do vrhunca. Jednostavno jezikom, kombinirajući različitu snagu pritiska, po klitorisu radite znak osmice i gledajte ju kako uživa.</p><h2>12. Nemojte zanemariti stidne usne</h2><p>Mnogi ih često zanemaruju, ali u stidnim usnama ima mnogo završetaka živaca i ne bi se smjele ignorirati. Možete ih masirati prstima i dražiti jezikom.</p><h2>13. Istražite njezino cijelo tijelo</h2><p>Nemojte se fokusirati samo na genitalije. Tijelo je prepuno erogenih zona poput vrata, bedara ili grudiju.</p><p>- Genitalije su fascinantne i zabavne, ali pokušajte se prvo zabaviti ostatkom njezinog tijela prije nego se spustite među prepone. Pokušajte ljubiti, grickati ili lizati erogene zone poput vrata, leđa, ušiju, zglobova... - savjetuje suosnivačica tvrtke za seksualnu edukaciju Touch of Flavor, Cassie Fuller.</p><h2>14. Pokušajte s igračkom</h2><p>Vibrator kojim idete po erogenim zonama može biti uzbudljiv kao i ruke, ako ne i više.</p><h2>15. Nemojte pričati previše</h2><p>Pazite što govorite tijekom predigre. </p><p>- Čudne i izlizane fraze mogu brzo ubiti raspoloženje. Kao pravilo, budite jednostavni, recite kako joj seksi izgleda neki dio tijela ili opišite fantaziju koju imate s njom - kaže April Masini sa AskApril.com.</p><h2>16. Obratite pažnju na to kako se osjeća</h2><p>Svi smo drugačiji i zato pratite kako ona reagira na to što joj radite. </p><p>- Ako vidite da nešto funkcionira, radite to i dalje. Ako joj se stvarno sviđa maziti se na kauču, nema potrebe da se selite u spavaću sobu ili ako vas čudno pogleda kada pokušate pričati prljavo, jednostavno krenite na nešto drugo - savjetuje April Masini.</p><h2>17. Obratite pažnju na to kako se vi osjećate</h2><p>Ako se bojite da nećete dugo izdržati, pokušajte biti svjesniji svog predorgazmičkog osjećaja.</p><p>- Većina muškaraca prepoznaje tek onaj posljednji, nakon kojeg više nema povratka, osjećaj prije orgazma, no tada je prekasno da učinite išta po tom pitanju - kaže David Copeland, autor knjige How to Succeed with Women.</p><p>Pokušajte osjetiti te suptilne senzacije koje se pojavljuju prije samog orgazma kako biste mogli reagirati na vrijeme.</p><h2>18. Ne zaboravite se ljubiti</h2><p>- Žene dobivaju najveći erotski užitak od čestog, strastvenog ljubljenja. Ukoliko osjetite da je počela gubiti interes, ljubljenje je uvijek dobar način da ju vratite u pravo raspoloženje - savjetuje klinička seksologinja i autorica knjige The Art of Sex Coaching: Expanding Your Practice, dr. Patti Britton.</p><p>Samo budite svjesni da strastveno ljubljenje ne znači da krenete jezikom istraživati koliko ima mandula.</p><h2>19. Nagradite ju za hrabrost</h2><p>Ukoliko ona napravi prvi korak, dodatno se potrudite da joj priuštite iskustvo iz snova kako bi znala da cijenite to što radi, a i kako bi ju motivirali da tako nešto i ponovi, piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19539960/foreplay-and-sex-tips/" target="_blank">Men's Health</a>.</p><h2>20. Znajte kada preskočiti predigru</h2><p>Ako već imate dobru seksualnu kemiju, savršeno je u redu ponekad preskočiti predigru.</p><p>- Ako ste u svojoj vezi stvorili neki veći seksualni kontekst, onda zapravo funkcionirate u stanju predigre cijelo vrijeme. Ukoliko se dobro poznajete, trebali bi biti svjesni kada je u redu preskočiti predigru i krenuti izravno na glavni događaj - kaže psihologinja i savjetnica za veze, dr. Tracy Thomas.</p>