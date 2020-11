Vosak iz uha pomaže u mjerenju kortizola i rizika za - depresiju

Istraživači su osmislili uređaj koji omogućava uzorkovanje ušnog voska radi provjere razine kortizola, a stručnjaci se nadaju da bi mogao pomoći u mjerenju razine šećera u krvi, pa i antitijela na Covid-19

<p>Mjerenje ušne masti stručnjacima bi moglo pomoći da otkriju pod kolikim ste stresom te jeste li možda u depresiji, jer predstavlja jednostavan način da se izmjeri razina kortizola u tijelu, tvrde istraživači. Naime, stručnjaci iz UCL-a i King's Collegea u Londonu otkrili su da je hormon stresa u ušnoj masti relativno stabilan, pa su stvorili novi uređaj uz pomoć kojeg mogu uzeti uzorak ušne masti i testirati ga brzo, jednostavno, jeftino i učinkovito. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Petra je dobila i drugu pužnicu i sada - čuje</p><p>Novi uređaj može se koristiti i kod kuće, bez kliničkog nadzora, što omogućuje preglede uz održavanje socijalne distance u skladu s prevencijom širenja Covida-19 .Također, može imati potencijal i za mjerenje glukoze ili antitijela na Covid-19, koja se nakupljaju u ušima, tvrdi glavni autor studije objavljene u časopisu Heliyon. </p><p>Prema istraživačkom timu, kortizol se smatra jednim od mogućih biomarkera za depresiju, no teško ga je točno izmjeriti jer razine variraju. Najčešća tehnika koja se trenutno upotrebljava je na temelju uzoraka kose, no i u tom slučaju problem su kratkotrajne fluktuacije kortizola, te činjenica da nemaju svi dovoljno kose za kvalitetan uzorak, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8909957/Your-EARWAX-reveal-stressed-depressed-are.html">Daily Mail. </a> </p><p>- To je i dugotrajnije i skuplje testiranje u usporedbi s ušnim voskom, ali do sada nije postojala pouzdana i kvalitetna metoda za uzorkovanje ušne masti - objasnio je tim koji stoji iza novog uređaja. </p><p>- I same metode uzorkovanja mogu izazvati stres i utjecati na rezultate - kazala je dr. Herane-Vives, vodeća istraživačica u ovom predmetu. Dodaje kako se čini da je razina kortizola u masti u ušima stabilna, te da testiranje s novim aparatom ne mijenja rezultate.</p><p>Inspiraciju za ovo testiranje dr. Herane-Vives pronašla je u drugom prirodnom vosku - saću koje skupljaju pčele, jer je poznato da je dobro očuvan i otporan na bakterijsku kontaminaciju. Ušni vosak ima slična svojstva, što ga čini vrlo pogodnim za uzorkovanje kod kuće, nakon čega se uzorci mogu poslati u laboratorij poštom bez većeg rizika od onečišćenja.</p><p>Novi uređaj za samo uzorkovanje ušne masti sličan je pamučnom tamponu, ali s kočnicom koja sprečava da štapić ode preduboko u uho i izazove štetu. Vrh je prekriven spužvom od organskog materijala, te otopinom koja je testirana kao najučinkovitija i najpouzdanija u uzimanju uzoraka.</p><p>Stručnjaci su proveli testiranje 37 sudionika da bi testirali različite tehnike uzimanja uzorka i testiranja </p><p>Počeli su s modelom šprice, što je bilo bolno. Potom su uzorkovali kosu, pa krv sudionika, no na kraju se uzorkovanje ušne masti pokazalo kao najbolja metoda. Na nju su najmanje utjecali zbunjujući čimbenici, poput stresnih događaja ili konzumacije alkohola. U drugoj nedavnoj studiji sudionici su novi uređaj za samo-uzorkovanje ocijenili ugodnijim od tradicionalnih metoda.</p><p>Dr. Herane-Vives osniva tvrtku Trears, koja će izbaciti na tržište novi uređaj, a u tijeku su i testiranja koja trebaju dati odgovor na pitanje može li uređaj biti koristan za mjerenje razine glukoze u uzorcima ušne masti, pa čak i potencijalno za Covid-19 antitijela.</p>