Nikako ne sa štapićem! Ovo je pravi način za čišćenje ušiju

Iako liječnici savjetuju suprotno, većina ljudi uporno kupuju štapiće za uši te si čišćenjem uz pomoć njih ugrožavaju zdravlje, tvrdi predsjednik američkog Otorinolaringološkog društva, dr. Douglas Backous. Objašnjava da kako bi shvatili zašto je loše čistiti uši štapićima prvo trebamo shvatiti što je funkcija ušnog voska. Jednom nakon što se vosak osuši, svaki pokret vilice kod žvakanja hrane ili govora, pomaže u povlačenju voska van i čišćenju uha.

To je prirodan način na koji se uho rješava viška voska, a najjednostavnije i najbolje rješenje samo obrisati vanjski dio uha ručnikom ili vaticom nakon tuširanja, kad je vosak omekšan te s time ukloniti vanjsku prljavštinu.

Ne radite to!

Problem se javlja jer ljudi misle da su pametniji od vlastitog tijela koje je savršeni mehanizam te pokušavaju izvaditi cerumen iz uha, a ustvari ga potiskuju dublje. To čini uho ranjivijim na infekcije, može dovesti do začepljenja zvukovoda i bolova. I ne samo to, jer se često događa da se komadić vate otrgne i ostane u uhu bez da primijetimo, a u videu koji je objavio liječnik dr. Krunal Kande vidljivo je što se događa kad u uhu ostane cijeli vateni dio štapića.

Ljudi ne shvaćaju da je čišćenje ušiju opasno, a većina se opravdava da čiste samo vanjski dio školjke. U uho ne bi trebali gurati ništa čija je veličina veća od ljudskog lakta - upozorava Kande.

Osim što ometate proces prirodnog čišćenja ušiju i riskirate začepljenje cerumena, čišćenje oštrim predmetima nosi rizik i povrede bubnjića. Ostale metode čišćenja ušiju koje ne treba koristiti su paljenje tuljaka od voska ili pak ispiranje s injekcijom, jer takve prakse imaju više štete nego koristi, piše Men's Health.

- I s time riskirate začepljenja od vode i voska, kao i upale - objašnjava dr. Ana Kim iz Mount Sinaia.

Dovoljno je jednom na mjesec

No, ako vam to nije dovoljno i želite se riješiti dublje "prljavštine", odnosno voska, postoji nešto djelotvorno što možete napraviti bez rizika za zdravlje.

Kim kaže da stavite kap ili dvije vodikovog peroksida u uho oko 10 minuta prije tuširanja ili kupanja. Peroksid će otopiti vosak i pomoći mu da iscuri dok se tuširate. To ne treba ponavljati češće od jednom mjesečno.

Ponekad suha koža u ušima može biti razlogom nakupljanja više voska, a u tim slučajevima pomaže svakodnevno stavljanje kapi mineralnog ulja u uši kako bi ih se hidratiziralo, jer to djeluje kao stavljanje kreme na lice, kaže Kim.

Ipak, te tehnike ne biste smjeli isprobavati ako ste ranije imali puknuće bubnjića ili pak neku operaciju na ušima.

Rješenja iz kuhinjskog ormarića

Za veće nakupine važno je otvrdnuli vosak omekšati uljem, tako da se namače vatica u ulje i postavi je se u uho bez guranja. Zatim bi se trebala protresti glava kako bi se vosak mogao pomaknuti prema vanjskom kanalu. Pričekajte dvije do tri minute i nakapajte par kapi ulja u uho.

Ako ni to ne pomaže, tada u omjeru jedan prema jedan pomiješajte bijeli ocat i medicinski alkohol te s tom otopinom uz pomoć injekcije ili šprice iz ljekarne jednostavno isprati uho.

Kada potražiti pomoć liječnika?

Ako ste jedan od onih kome se prirodno stvara više voska u ušima te ste imali nekoliko slučajeva začepljenja popraćenih s upalom, najbolje bi bilo posjetiti liječnika svakih šest mjeseci da vam on očisti uši uz pomoć posebnih "alata" te time spriječi razvoj komplikacija.

