Vrane pamte ljude, prepoznaju ih čak i ako nose masku na licu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 recepata za kolače iz 1952. - pite, palačinke, torte, keksi...

Ne želite li da vas vrana zapamti, razmislite prije nego što se zagledate u neku. Jer vi nećete zapamtiti nju, ali ona vas hoće. Znanstvenici su dokazali da vrane prepoznaju ljude i dok nose maske, a ne pamte samo pojedince nego i skupine. Poželjno im se ni ne zamjerati jer pamte i to.

Iako ih mi ne možemo razlikovati, one se međusobno razlikuju, ali i upozoravaju jedne druge na moguće opasnosti, pa uskoro sve vrane znaju koga moraju izbjegavati.

A takve informacije prenose kreštanjem. Zato čak i one koje nikad nisu svjedočile opasnosti znaju na koga moraju paziti. No vrane imaju i jako dobro pamćenje. Poznato je da znaju promijeniti cijeli migracijski put kako bi izbjegli mjesta gdje je nekoć ubijena samo jedna vrana. Čak se i kasnije generacije sjećaju kuća gdje je neka vrana nastradala pa ih naveliko izbjegavaju.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Domišljato planiraju i prilagode se ljudima

Dok vrane spremaju hranu za krizna vremena, budno prate sve koje ih gledaju. Pritom se pretvaraju da je spremaju, no ustvari je skrivaju ispod perja, a onda sakriju negdje drugdje. One paze kako ljudski svijet funkcionira i to iskorištavaju. Primjerice, prate smetlare kako bi se domogli hrane, ali i bacaju orahe s visina jer znaju da će puknuti.

Također, vrane znaju iskoristiti materijale kako bi se domogle hrane. Pritom savijaju žice, spajaju štapove ili njima tjeraju termite iz stabala.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Top 3 recepta za super zdravi doručak: Za dan pun energije

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Ksenijom Marinković: