Vratite sjaj srebrnom nakitu uz pomoć obične paste za zube

Srebrni nakit nerijetko izgubi sjaj i kao da navuče sivu mrenu, no uz nekoliko kućanskih formula, jednostavno ga je očistiti da ono izgleda kao novo i tek kupljeno

<p>Mnogo su kućni proizvodi zapravo višenamjenske formule - primjer su pasta za zube, deterdžent za rublje i limun kojima možemo očistiti srebro.</p><h2>1. Limun, sol i vruća voda</h2><p>Prvi način kućnog čišćenja nakita je da u posudu iscijedite limun i dodate 3 žlice soli i vruće vode. Stavite unutra srebrni nakit i ostavite ga da se kupa 4 do 5 minuta. Nakon toga ga osušite mekom krpom.</p><h2>2. Obična zubna pasta</h2><p>Druga varijanta je zubna pasta - istrljajte srebrni nakit starom mekom četkicom na koju ste prethodno stavili paste veličine zrna graška. No, pripazite da kefica bude mekana te da ne trljate prejako.</p><h2>3. Deterdžent za pranje rublja</h2><p>Treći način je korištenje deterdženta za pranje rublja.</p><p>Naime, pomiješajte ga s vodom u maloj posudi, ubacite srebrni nakit i ostavite od 5 do 7 minuta. Nakon toga nakit lagano očistite mekom krpom, predlaže<a href="https://m.timesofindia.com/life-style/fashion/luxury/featured/simple-and-effective-ways-to-retain-the-shine-of-your-silver-jewellery/amp_articleshow/77352727.cms"> Times of India.</a></p>