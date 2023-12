Vratite strast u krevet! Top 11 načina kako probuditi seksualni život u poznijim godinama

Fizičke promjene kroz koje tijelo prolazi s godinama imaju veliki utjecaj i na naš na seksualni život. Prije svega, mijenja se razina hormona, krvne žile mogu postati sužene, što utječe na cirkulaciju i može dovesti do erektilne disfunkcije i neugode u vaginalnom području. Takve promjene često podrazumijevaju da se gubi mladenački polet u želji za seksom i javlja neka vrsta 'lijenosti' u odnosu s partnerom. No, emocionalne promjene koje s godinama doživljavamo - povećano samopouzdanje, bolje komunikacijske vještine i smanjenje inhibicije - mogu biti poticaj da unatoč svemu izgradite bogatije, raznovrsnije i zadovoljavajuće seksualno iskustvo. Bitno je samo shvatiti potencijal seksa u kasnijoj dobi, donosi Harward Health Publishing.

POGLEDAJTE VIDEO: muškarci otkrili najbolje savjete za seks koje su dobili

Pokretanje videa ... Seks savjeti | Video: KanalRi

Razumijevanjem ključnih fizičkih i emocionalnih elemenata koji su u osnovi zadovoljavajućeg seksa, možete bolje upravljati problemima ako se pojave.

Naime, liječenje seksualnih problema danas je lakše nego ikad prije, jer su dostupni psihoterapeuti specijalizirani za ovu problematiku, kao i lijekovi koji pomažu u ublažavanju problema. S druge strane, puno toga možda možete riješiti i ako kroz razgovor s partnerom prilagodite stil vođenja ljubavi.

Evo nekih savjeta za to koje možete isprobati i sami, kod kuće:

1. Educirajte se.

Za svaku vrstu seksualnog problema dostupno je sigurno mnogo dobrih materijala za samopomoć. Pregledajte Internet, otiđite u lokalnu knjižaru, odaberite nekoliko izvora koji vam se čine relevantnima i iskoristite ih da biste se vi i partner bolje informirali o problemu. Ako je izravan razgovor pretežak, možda možete podcrtati dijelove teksta vam se sviđaju i pokazati ih jedno drugome.

2. Dajte si vremena.

Kako starite, vaše seksualne reakcije usporavaju. Poboljšajte šanse za uspjeh pronalaženjem tihog, udobnog okruženja u kojem vas nitko neće smetati i prekidati.

Uzmite u obzir da fizičke promjene koje doživljavate znače da će vam trebati više vremena da se uzbudite i postignete orgazam. Na koncu, provesti više vremena u tome da biste uživali u seksu i nije najgore što se nekom može dogoditi. Bitno je samo da imate na umu da to mora biti rutina.

3. Koristite lubrikant.

U vrijeme perimenopauze žene često imaju problema sa suhoćom vagine. Zo se može ispraviti tekućinama i gelovima za 'podmazivanje'. Koristite ih da biste izbjegli bolan seks, što je problem zbog kojeg libido žene može jako pasti i dovesti do napetosti u vezi. Ako lubrikanti e djeluju, razgovarajte o drugim opcijama sa svojim liječnikom.

4. Održavajte tjelesnu naklonost.

Čak i ako ste umorni, napeti ili uzrujani zbog hrpe problema, ljubljenje i maženje je neophodno za održavanje emocionalne i fizičke veze.

5. Vježbajte dodirivanje.

Tehnike fokusiranja na osjetila koje koriste seksualni terapeuti mogu vam pomoći da ponovno uspostavite fizičku intimnost bez pritiska. Mnoge knjige za samopomoć nude razne varijacije ovih vježbi. Zamolite partnera da vas dodiruje na način na koji bi on ili ona željeli da ga se dodiruje. To će i vama dati bolji osjećaj o tome koliko pritiska u dodiru, od nježnog do čvrstog, trebate koristiti.

Foto: Dreamstime

6. Isprobajte različite položaje.

Razvijanje repertoara različitih seksualnih položaja ne samo da povećava interes za vođenje ljubavi, već može pomoći u prevladavanju problema. Na primjer, pojačana stimulacija G-točke koju možete ostvariti kada muškarac ulazi u partnericu straga, može pomoći ženi da postigne orgazam.

7. Zapišite svoje fantazije.

Ova vam vježba može pomoći da istražite aktivnosti i poze za koje mislite da bi vas ili partnera mogle oduševiti. Pokušajte se sjetiti filma koji vas je uzbudio pa podijelite svoje sjećanje s partnerom. Ovo je posebno korisno za ljude kod kojih je želja za seksom postala vrlo niska.

8. Radite Kegelove vježbe.

I muškarci i žene mogu poboljšati seksualnu kondiciju vježbanjem mišića dna zdjelice. Za izvođenje ovih vježbi zategnite mišić koji biste upotrijebili da pokušavate zaustaviti urin u srednjem mlazu. Zadržite kontrakciju dvije ili tri sekunde pa otpustite. Ponovite 10 puta. Pokušajte napraviti pet serija dnevno.

Ove se vježbe mogu izvoditi bilo gdje: Dok vozite, sjedite za stolom ili stojite u redu na blagajni. Kod kuće žene mogu koristiti i vaginalne utege za povećanje otpora mišića. Razgovarajte s liječnikom ili seksualnim terapeutom o tome gdje ih nabaviti i kako ih koristiti.

9. Pokušajte se opustiti.

Učinite zajedno nešto umirujuće prije seksa, poput igranja igrice ili odlaska na ugodnu večeru. Ili isprobajte tehnike opuštanja kao što su vježbe dubokog disanja ili joga.

10. Koristite vibrator.

Ovaj uređaj može pomoći ženi da nauči o vlastitoj seksualnoj reakciji i omogućiti joj da pokaže svom partneru što voli.

11. Ne odustajte!

Ako se čini da ništa od vaših nastojanja ne pomaže značajno, ne gubite nadu. Liječnik često može utvrditi uzrok vašeg seksualnog problema i možda ponuditi učinkovite tretmane. Jedna od mogućnosti su razgovori sa seksualnim terapeutom koji može pomoći da istražite probleme koji bi mogli stajati na putu ispunjenom seksualnom životu.