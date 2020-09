Vratiti se bivšoj ljubavi ili ne? Postavite si ovih šest pitanja

Zašto ste prekinuli? Nedostaje li vam doista ili ste samo usamljeni? - ovo su samo neka od pitanja koja si treba postaviti prije nego li ponovno stavite srce na pladanj

<p>Raskid veze nije nimalo lako preboljeti, ali ako razmišljate o povratku bivšem prije prvog koraka treba se zapitati zašto to radite. Raščistite sami sa sobom nedostaje li vam partner ili se samo osjećate usamljeno pa ne želite biti sami.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prije nego li se ponovno sve uložite u taj odnos, postavite si šest pitanja jer riskirate da vam ponovno slome srce.</p><h2>1. Je li ta veza vrijedna spasa?</h2><p>Ovo je vrlo važno pitanje - jednostavno se treba prisjetiti razloga i odrediti je li veza vrijedna spasa. Razmislite možete li stvari koje su vas razdvajale prebroditi, riješiti probleme i izdići se iznad stvari koje su vam smetale.</p><h2>2. Možete li krenuti ispočetka u toj vezi?</h2><p>Ako odlučite pomiriti se s bivšim, najbolje je početi iz početka, savjetuju bračni terapeuti. Tako ćete u novi odnos krenuti bez zamjeranja i emocionalne prtljage koja bi vas mogla kočiti. Nastojte ne suditi bivšeg na temelju stare veze, već se usredotočite na novi odnos.</p><h2>3. Volite li sebe dovoljno da si opet ne dopustite?</h2><p>Ovo je važno pitanje, naročito ako je u vezi bilo vrijeđanja ili omalovažavanja. Volite li sebe dovoljno da si opet ne dopustite takvo ponašanje ili pak pristajete na nove manipulacije.</p><h2>4. Je li bivši doista ono što želite ili s razlogom ima tu titulu?</h2><p>Nakon prekida ljudi se s nostalgijom prisjećaju veze i lako zaborave na teške trenutke. Upravo se zbog toga često žele vratiti bivšem. Međutim, važno je ne dopustiti da vam ružičaste naočale ili požuda zamagle vid, upozoravaju bračni terapeuti.</p><h2>5. Jeste li sigurni da ne radite pogrešku?</h2><p>Povratkom u njegovo naručje dajete mu nadu da bi se stvari mogle promijeniti, a to nije najbolji izbor ako niste posve sigurni u kojem smjeru želite krenuti.</p><h2>6. Radite li to kako bi usrećili sebe ili druge?</h2><p>Najbolje je pokušati ponovno ako to radite iz pravih razloga, jer ćete u suprotnom nekoga povrijediti.</p>