'Vrijeđaju me jer imam dijete, a poziram polugola. Pa neću valjda skrivati svoje seksi tijelo'

Kao i mnoge žene, osjećala je pritisak da se vrati u formu nakon što je rodila svog najmlađeg sina Atlasa. Usred balansiranja između rastuće obitelji, muža i kreiranja sadržaja za društvene medije, naporno je radila kako bi se ponovno osjećala fit i vratila u formu.

Nakon što je mjesece provodila u teretani, ponosno je pokazala rezultate u tajicama i sportskom grudnjaku.

Dok se njenih 26.000 pratitelja divi uspjehu, mnogi je ne podržavaju.

Naime, sada se majka četvero djece odlučila obračunati s kritičarima noseći Barbie rozi bikini.

- Hej, sjećate li se moje prethodne objave gdje sam vam otkrila koliko sam naporno radila na putovanju mršavljenja nakon poroda, izgubivši 70 kilograma i to zahvaljujući zdravoj prehrani i vježbanju? - navela je.

- Pa, bila sam izložena kritikama zbog izgleda nakon što sam to objavila i to od strane žena! Ista grupa također me kritizirala zbog mojih prošlih poremećaja prehrane o kojima sam pričala kako bih pomogla drugima - iskreno je priznala.

- Bila sam tako ponosna što su mi se počeli pojavljivati trbušnjaci nakon poroda i još uvijek jesam. No, očito nekima smeta moje tijelo - smatra Jen.

Nakon što se godinama borila s problemima prehrane i težine, plavokosa ljepotica odlučila je oprostiti ženama koje su je vrijeđale. Čak je priznala da je nekada prije osuđivala druge žene, posebno kada je bila očajna sa svojim izgledom i borila se s poremećajem prehrane. Izražavajući žaljenje zbog onih koje je povrijedila u prošlosti, dodala je:

- Izuzetno mi je žao ako sam ikoga ikad povrijedila!!! Dugo vremena nisam bila svoja, sada sam u redu zahvaljujući satima i satima terapije. Stoga, opraštam tim ženama.

Zato danas uživa u svom tijelu. Naime, pokazujući trbušnjake ponosna je na ono što je izgradila.

- Stalno želim nositi bikini, tijekom čitavog proljeća i ljeta. Nije savršeno, ali istovremeno jest jer sam s ovim tijelom stvorila dva prekrasna djeteta - dodaje.

Mnogi Jenini obožavatelji su je branili te su uz nju.

- Žao mi je što ti se to dogodilo. Mislim da bi većina nas bila sretna da ima tvoje tijelo. Izgledaš odlično… - izjavila je jedna mama.

- Ne, tvoje tijelo je gotovo savršeno. Ponekad nešto nije u redu s tim ženama - naglasila je druga.

- Uvijek će biti netko ljubomoran. To zapravo nema nikakve veze s tobom... to su njihove nesigurnosti i projiciraju ih na tebe! - zaključila je treća, piše The Sun.