Danas se slavi Dan čišćenja računala pa bi, ako već niste, bio red da očistite računalo jer će ono dulje trajati. Na računalu se svakodnevnim korištenjem nakuplja hrpa smeća, koje je lako skupiti surfajući internetom.

Postoje programi koji pomažu u tome da očistimo računalo, što povremeno svakako treba napraviti. Ipak, ako niste previše vični u čišćenju memorije i drugih komponenti, to je najbolje prepustiti profesionalcima, dok vama preostaje čišćenje ekrana i tipkovnice.

Ne koristite kemikalije pritom, nečistoće je uvijek bolje riješiti sredstvom koje je za to namijenjeno i nekom mekanom krpicom. Imajte na umu da se pod poklopcem računala može skupiti dosta prašine, ili dlaka kućnih ljubimaca ako ih imate, što može usporiti sustav hlađenja i dovesti do trajnog pregrijavanja obje pojedinačne komponente uređaja i cijelog sustava u cjelini. Zato je dobro barem svakih šest mjeseci barem očistiti računalo od prašine i dlaka.

Ako se na to odlučite sami, potrebni vam je skup odvijača prikladan za rastavljanje uređaja, male i meke četkice za teško dostupna mjesta, gumice, gumene rukavice i usisavač. No, budite pažljivi ako nemate iskustva u rastavljanju i sastavljanju osobnog računala jer bilo koja pogreška može biti kobna za vaš uređaj. No, ako niste sigurni u svoje sposobnosti, bolje je kontaktirati servisni centar, gdje će učiniti sve za vas uz malu naknadu.