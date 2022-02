Prašina se zapravo sastoji od čestica kao što su stanice ljudske kože, vlakna tkanine, perut kućnih ljubimaca, izmet grinja, kao i prljavštine i krhotina. Brisanje prašine je neophodan posao iz nekoliko razloga.

Prašina na površinama može učiniti da površine izgledaju prljavo kao i uzrokovati grebanje i oštećenje kućanskih površina. Prašina također predstavlja potencijal za alergiju i probleme s disanjem za mnoge skupine ljudi.

Ako nitko u vašem kućanstvu ne pati od alergija, nećete morati brinuti o zdravstvenim učincima prašine, no i dalje ćete morati tjedno brisati prašinu s elektronike i namještaja kako biste spriječili nakupljanje koje može izgrebati, oštetiti i začepiti površine u domu. Mjesta kao što su stropovi, uglovi i okviri treba brisati samo prema potrebi, a možda će zahtijevati vašu pažnju samo jedanput mjesečno.

Ako imate alergičara u svom domu, možda ćete morati brisati prašinu s mjesta koja privlače prašinu poput elektronike i namještaja svakih tjedan do dva tjedna. Svakih 1 do 2 tjedna očistite okvire vrata, stropove i ostalo kako biste spriječili nakupljanje koje može izazvati alergijsku reakciju. Budite sigurni da koristite alat za brisanje prašine koji neće samo širiti prašinu natrag u zrak, piše The Spruce.