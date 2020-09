Vrijeme je za promjene: Plastici nije mjesto na morskom dnu

Gotovo trećina proizvedenih plastičnih predmeta postane otpad za manje od tri godine. A mi svaki tjedan kroz hranu i vodu u organizam unosimo gotovo pet grama plastike...

<p>Ti možeš smanjiti plastični otpad, oni ne mogu - glavni je moto kampanje za suzbijanje plastičnog otpada u kojemu sudjeluju Studio Tumpić/Prenc, Eko Lab i aMORE festival moru. Čak 75 posto plastike koju smo proizveli postaje otpad, baš kao kit na njihovu vizualu, samo što on izbacuje plastiku. Planetarni problem zahtijeva angažman na svim razinama, poručuju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Klara (20) roni i čisti more</p><h2>Putovanje ispod površine mora</h2><p>Kit na ovom simboličnom putovanju ispod površine mora, predstavlja životinju koja je postala simbol patnje morskog svijeta posljednjih godina. U medijima često imamo priliku vidjeti snimke nasukanih, uginulih kitova s više desetaka kilograma plastike u utrobama. Stoga je poruka Tumpićeva kita vrlo jasna. Mora i oceani ne mogu se sami izboriti protiv plastike koju stvaramo, potrebne su promjene koje više ne smijemo odgađati. Vrijeme je da uđemo u eru odgovorne proizvodnje i potrošnje gdje je jedina opcija ravnoteža u skladu s prirodom, a ne nekontrolirani rast.</p><p>Čaše, slamčice, vrećice, razni omoti, po novom maske i rukavice, plastikom zatrpane šume, rijeke, plaže i jame - sve su to scene koje svakodnevno gledamo u našoj okolini. Plastični otpad nije samo ružan, on je i opasan. Predstavlja opasnost za životinjski svijet, zdravlje ljudi, ali i gospodarstvo - pogotovo onih zemalja koje ovise o turizmu. </p><h2>Superzvijezda u krizi - zbog kratkoročnog plana</h2><p>Plastika je izvanredan materijal koji nam je olakšao život i omogućio veliki napredak u gotovo svim područjima - od skladištenja hrane do medicine i transporta. Proizvođači su se pobrinuli kako plasirati što više proizvoda na tržište, mi smo se pobrinuli što više konzumirati, no nitko se na vrijeme nije pobrinuo što po završetku njihovog životnog vijeka. Danas vidimo posljedice tog lošeg dizajniranja i kratkoročnog planiranja - što proizvoda, što cjelokupnog sustava.</p><h2>U moru više plastike nego ribe </h2><p>Gotovo trećina proizvedenih plastičnih predmeta postane otpad za manje od tri godine. Svake godine u oceane dospijeva više od 9 milijuna tona plastičnog otpada što je kao da svake minute u mora bacimo 1.4 milijuna plastičnih boca od 0.5 l.</p><p>Samo 1 posto plastike je na površini mora, ostalo je ispod površine ili se akumulira na dnu. Nažalost, do 2050. godine u moru bi moglo biti više plastike nego ribe.</p><h2>Novi sastojak u našoj hrani</h2><p>Plastika koja dospije u okoliš ne nestaje, već prelazi u sitne komadiće - mikroplastiku. Dok boravi u okolišu, ona na sebe veže razne štetne kemikalije i zagađivače koji završavaju u organizmima životinja, ali i čovjeka. Istraživanje Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) pokazuje da svaki tjedan kroz hranu i vodu u organizam unosimo gotovo pet grama plastike.</p><h2>Dizajneri kao katalizatori društvenih promjena</h2><p>Ovaj planetarni rješiv je jedino ako se angažiraju ljudi na svim razinama, od pojedinaca do vlada, a posebno ljudi na istaknutim pozicijama, koji kroje svjetske trendove. Prvenstveno dizajneri koji imaju veliku i važnu ulogu u tom procesu.<br/> <br/> - Mišljenja sam da dizajneri i dizajnerice sa svojim alatima mogu pokušati promijeniti svijest u društvu o pojedinim temama ili barem potaknuti na razmišljanje. S obzirom da živim na moru, još više se osjećam odgovornim učiniti nešto po pitanju problema plastičnog otpada. Iako u našem moru kitove nećemo tako često sresti, naše će neodgovorno ponašanje stići i do njihovog habitata - dodaje dizajner Anselmo Tumpić.</p><p>Nagrađivani <strong>rovinjski studio za vizualne komunikacije Tumpić/Prenc</strong>, <strong>milanski B612 Studio</strong> i porečka <strong>Udruga Zona</strong> za poboljšanje kvalitete življenja ujedinili su snage te realizirali kampanju u sklopu projekata <strong>aMORE festival moru</strong> i <strong>EKO LAB</strong>.</p><p>Dok aMORE spaja umjetnost i znanost te o moru govori iz raznih perspektiva kako bi podigao svijest o tom važnom zanemarivanom resursu te obnovio vezu s morem, EKO LAB je uglavnom posvećen plastičnom otpadu kroz rad sa srednjoškolcima i srednjoškolkama triju pulskih škola (Gimnazija Pula, Tehnička škola Pula i Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna). U projektu sudjeluje i Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU.</p><p>Projekt sufinanciraju Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Istarska županija - Upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Prostore za oglašavanje ustupile su tvrtke Aquapark Istralandia i add - design & print studio Poreč.</p>